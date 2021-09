Nga planet për martesë deri te lidhja me familjen, Olsi Bylyku i rrëfen të gjitha

Prej disa vitesh, Bylyku është në një lidhje dashurie me këngëtaren Egli Tako. Olsi zbuloi se bashkëmoshatarët e kanë paragjykuar që në një moshë të re aktualisht 23 vjeç, ndërtoi një lidhje serioze.





“Ka shumë njerëz që thonë ti mund të kalosh ato përvojat e tuja, dhe pastaj të krijosh një lidhje se je i pjekur. Ne këtë se’e kemi në dorë. Mund të biesh në dashuri 15, 16, 17, 18 vjeç.Unë dhe Egli u dashuruam që herën e parë që u njohëm dhe sot e kësaj dite asnjëherë nuk më mërzitet si njeri. Pres që të mbaroj angazhimet e mia që të rri me të. Pres me kënaqësinë më të madhe që të krijoj familje me të dhe një dasëm, se një dasëm na duhet”,- u shpreh Olsi.