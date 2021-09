Presidentja e Komisionit Evropian viziton nesër Kosovën, takon Osmanin dhe Kurtin

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta vizitojë Kosovën nesër, më 29 shtator 2021, si pjesë e vizitës rajonale në vendet e Ballkanit Perëndimor.





Gjatë vizitës, presidentja e KE-së do të takohet me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani dhe Kryeministrin, Albin Kurti. Presidentja Von Der Leyen do ta vizitojë edhe kopshtin “Cicërimat” në Prishtinë, i cili është ndërtuar me fondet e BE-së.

AGJENDA E PLOTË:

09:00 Takimi me Presidenten Vjosa Osmani

Vendi: Krahu i Presidentes, Kuvendi i Kosovës (mundësi fotografimi para takimit)

10:00 Takimi me Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti

Vendi: Zyra e Kryeministrit (mundësi fotografimi jashtë ndërtesës)

11:00 Vizita në Kopshtin ‘Cicërimat’, konferencë e përbashkët për shtyp me kryeministrin Kurti

Vend mbajtja: “Kopshti i fëmijëve” – Kalabri.