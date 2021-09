Von der Leyen pas vizitës në Shqipëri: Pres me padurim Samitin BE-Ballkan Perëndimor javën e ardhshme

Presidentja e KE Ursula von der Leyen ka reaguar pas vizitës të sotme në Shqipëri. Duke postuar video përmbledhëse të aktiviteteve dhe takimeve, ajo shkruan se pret me padurim Samitin BE-Ballkan Perëndimor javën e ardhshme.





Ajo shprehet se dëshiron që Shqipëria të marrë pjesë plotësisht në Konferencën për të ardhmen e Evropës

“Pres me padurim Samitin BE-Ballkan Perëndimor javën e ardhshme. Atje, së bashku, ne do të përcaktojmë rrugën drejt së ardhmes. Dhe si anëtare e ardhshme e BE -së, unë gjithashtu dua që Shqipëria të marrë pjesë plotësisht në Konferencën për të ardhmen e Evropës. Duhet të dëgjojmë nga populli shqiptar”- shkruan presidentja e KE krahas videos.