“Ballkani i Hapur”, reagon ish-ministri i Jashtëm: Po ‘varroset’ me ‘dhëmbët e qumështit ende në gojë

Ish-ministri i Jashtëm, Tritan Shehu, nëpërmjet një postimi në rrjete sociale, ka folur për “Ballkanin e Hapur”.





Ai shkruan se kjo nismë do të avantazhonte më shumë Serbinë se sa vendet e tjera, ndërsa thekson se ajo është zhbërë falë partnerëve perëndimorë.

Sipas Shehut, Shqipëria duhet të ndjekë vetëm rrugë pro Evropiane, një ndër të cilat është dhe “Procesi i Berlinit”.

Postimi i Tritan Shehut:

Vucic-Rama sot “lajnë” duart me “Mini Shengenin”.

Sot ne Novi Sadin, vend lindjen para dy vitesh te atij projekti te deshtuar, zhvillohen “funeralet” e tij, pa prezencen e autorit dhe te “tellalleve”.

Thjesht te tre po i fshihen asaj ceremonie funebre te “Ballkanit te Hapur” alias “Jugosllavia e Re”.

Dhe nuk kishte si te përfundonte ndryshe, ai ishte vetem nje projekt:

1-Ne përputhje me idenë e Serbise per “Jugosllavine e Re”, me lider Vucic e supremacine serbe ne Rajon.

2-Ai synonte te vendoste Serbine ne pozicione te avantazhuara edhe ekonomike.

3-Ai synonte te zbehte Kosoven e pavaresine e saj.

4-Ai synonte te “shplante” Serbine nga cfare ajo i shkaktoi Ballkanit e popujve te tij ne dhjetëra vite, pa asnjë kërkese faljeje nga ajo.

5- Ky projek si shtojce e Unionit EuroAzian te Rusise nëpërmjet Serbise, jashtë dhe ne kontrast me projektet rajonale te Brukselit, synote te tërhiqte

Ballkanin Perëndimor drejt Lindjes, duke e larguar nga BE.

Fatmirësisht ky projekt larg interesave jetike te Shqiperise, Kosoves, shqipetareve e te gjithë Rajonit si pjese e BE, nuk pati jete te gjate.

Ai po “varoset” me “dhembet e qumështit” akoma ne goje.

Ishin veçanërisht ngjarjet e fundit ne Mal te Zi, tanket e avionet rus ne “prag” te Kosovës, qe i dhanë goditjen e fundit.

Por jo vetëm, ishte dhe qëndrimi i forcave pro perëndimore ne Rajon, i partnereve tanë Perendimore me kundërshtitë apo perbuzjen ndaj tij, qe i vuri “pikat mbi i” ketij realiteti.

Dhe ketu dua te falënderoj edhe Zonjën Leyen per ate qe theksoi dje ne Tirane, duke e hedhur ne kosh kete “Ballkan te Hapur”:

–Asnje projekt i dobishem i bashkepunimit Rajonal nuk mund te jete jashtë “Procesit te Berlinit”, i pa inkluduar ne ate dhe pa pjesemarjen si te barabarte te te gjitha vendeve, tha ajo.

Projekti i Berlinit eshte nje projekt i BE, i iniciuar nga Merkel.

“Ballkani I hapur” ishte nje projekt jashte Brukselit, me autor, zbatues e garant Vucic te lidhur me ate Union te Rusise si kunderpeshe e BE, tre vendesh e diskriminues ndaj te tjereve.

“Varrosja” reale e tij sot, është një hap pozitiv për Rajonin drejt Europes.

Tashti te gjithë duhet te koncentrohemi vetëm te Projektet e Brukselit për Rajonin, te përmbushja e standarteve te BE, nga secili vend!