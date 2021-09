Ditën e nesërme do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike për disa zona në kryeqytet. Përmes një njoftimi për mediat OSHEE bën me dije se ndërprerja do të bëhet në vijim të investimit për mirëmbajtjen e kabinave.





Mësohet se stakimi do të bëhet gjatë intervalit kohor 09:00-16:00, ku do të stakohet energjia në këto zona në Tiranë:

Pjesërisht: Rruga “Besim Alla”, rruga “Siri Kodra”, rruga “Vath Kokalari”