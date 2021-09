U tha sa Aurela Hoxha prezantoi partnerin, por e vërteta qenka krejt ndryshe (FOTO)

Modelja Aurela Hoxha ka ndarë një fotografi në rrjete sociale, ku shumë prej mediave rozë raportuan se bëhej fjalë për partnerin e saj.





Duke qenë se Aurela e ka mbajtur të fshehtë emrin e partnerit, publikimi i fotos në fjalë mori dhenë sikur ai është partneri i saj.

Por në fakt, ka qenë vetë Aurela që duke parë që lajmi u publikua nga shumë media, vendosi që të sqarojë si qëndron e vërteta.

Personi me të cilin shfaqet e përqafuar, në fakt qenka vëllai i saj dhe jo partneri.

Në ditën e Shën Valentinit, Aurela tregoi se ajo dhe partneri kanë 6 vite bashkë, teksa ndau edhe një moment të ëmbël me të në InstaStory. Ndërkohë, surpriza më e madhe ishte kur u bekuan me një djalë.

Askush nuk e dinte që modelja ishte në pritje të ëmbël derisa publikoi fotografinë me djalin në krah më 29 korrik. Ndërkohë Aurela Hoxha ka krijuar dhe një linjë me bikini dhe ka organizuar disa sfilata me modele shqiptare e të huaja jashtë vendit.

Pavarësisht se zbulon shumë rreth jetës profesionale, duket se nuk është ende gati që të japë detaje nga jeta private.