Heqja e ministrisë së Integrimit/ Milo: Mesazh i gabuar, zgjerimi nuk do të jetë në axhendë edhe për disa kohë. Gjoshaj: BE duhet të reflektojë

Për historianin dhe ish-ministrin e Integrimit Paskal Milo heqja e ministrisë së Integrimit ishte një nënvlerësim dhe një gabim që vazhdon edhe sot. I ftuar në “Real Story” ai tha se është emëruar një negociator kur s’kanë filluar akoma negociatat.





“E prita shumë keq. Ishte një nënvlerësim dhe një mesazh i gabuar që u dha për BE-në nga Tirana. Nga të gjitha pikëpamjet ishte gabim se ky gabim vazhdon edhe sot e kësaj ditë. Negociatori i emëruar akoma nuk ka hyrë në detyrën e vet. Nuk kanë filluar akoma negociatat. Ky është gabimi që u bë. Shpresova që do korrigjohej me krijimin e qeverisë së re””- tha Milo.

Lidhur me lajmin e publikuar nga agjencia “Reuters” se BE nuk është gati për zgjerim, Milo tha se mund edhe të jetë një spekulim dhe ide të hedhura nga vendet kritike. Ai tha se për sa kohë nuk zgjidhet problemi me Bullgarinë çështja e integrimit nuk do të vendoset në axhendë.

“Ka një përqindje të madhe spekulimi lajmi. Presidentja e KE nuk do të vinte në rajon nëse do të kishte njohuri për një gjë të tillë sepse ka një përgjegjësi të madhe dhe nuk mund të luante blofin këtu. Mekanizmi i diskutimit në BE është i komplikuar.Janë ide që i kanë hedhur përfaqësues të vendeve kritike. Nuk e besoj që do të ishte një shenjë shkatërruese për BE-në nëse do të hiqnin dorë nga premtimi i 2003-it që e kanë të garantuar. Ka shqetësime, por që të vehet deri në ekstrem është e pabesueshme.Për sa kohë që nuk do të bindet Bullgaria çështja e integrimit nuk do vendoset në axhendë. Kjo situatë do të ripërsëritet dhe procesi nuk ka gjasa që të ecë përpara edhe për disa kohë. Po mungon vullneti i aktorëve kryesorë të Bashkimit Europian. Franca nuk e përlqen zgjerimin, Holanda ka qenë kritike. Problemi është atje. Unë bashkohem me kryeministrin kur thotë se problemi më shumë është atje sepse ne sado të na vërtitësh nuk bën dot më shumë se sa po bën”-tha ai.

Ndërsa për ish-ministren e Integrimit Klajda Gjoshaj heqja e ministrisë të cilën ajo drejtonte dikur ka qenë një surprizë. Me këtë vendim sipas saj integrimi është hequr nga prioritetet.

Më tej ajo thotë se BE ka nevojë për reflektim dhe se për shkak të pandemisë shtete janë mbyllur në vetvete.

“Për mua ka qenë surprizë. Nuk e kamë ditur deri në krijimin e qeverisë. Kam ndjerë dhimbje se ka qenë një nga ato ministri që administrata ka qenë që në fillimet e saj. Një pjesë e atyre njerëzve që unë punova sot punojnë me organizata të huaja. E dyta ka qenë heqja e prioritetit të integrimit. Sot kemi një kryenegociator që rri në zyrën e kryeministrit. E kam të vështirë të kuptoj se çfarë ndodh me koordinimin e procesin. Kush janë njerëzit që do të kryesojnë negocimin? A janë krijuar grupet? Për mua lajmi i Reuters nuk është surprizë. Gjithmonë BE ka momentet e saj të reflektimit. Procesi është shumë ii vështirë, aq më tepër në këto kohë pandemie. Nëse deri dje diskutohej pjesa e solidaritetit, sot vendet janë mbyllur në vetvete. BE ka nevojë për reformim të insituticoneve dhe ka nevojë për disa gra dhe burra shtetarë që nuk mendojnë vetëm brenda kufijëve të tyre”- tha Gjoshaj.