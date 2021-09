Jo me 1 Tetor, ja kur do të nisë ‘Big Brother VIP’

Ndonëse prej ditësh kudo në rrjet është përfolur se “Big Brother VIP” do të fillojë me datë 1 tetor, nuk është e vërtetë.





Ky reality show do të nisë me datë 5 tetor dhe këtë e ka konfirmuar vetë faqja zyrtare e ‘Big Brother” në Instagram. Në krye të programit do të shohim sërish moderatoren Arbana Osmani.

Deri më tani janë përfolur emra të ndryshëm që pritet të bëhen pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke nisur nga këngëtarë e deri te moderatorë. Gjithsesi gjithçka mbetet për t’u parë mbrëmjen e 5 tetorit.