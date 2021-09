Celibashi mirëpret delegacionin e OSBE/ODIHR: Mirënjohje për vlerësimet realiste për aktivitetin e KQZ

Kreu i KQZ Ilirjan Celibashi ka shprehur mir­ënjohjen Ambasadores Urszula Gacek për vlerësimet realiste të OSBE-ODIHR për aktivitetin e KQZ gjat­ë zgjedhjeve. Me nj­ë postim n­ë T­witter ku ka ndar­ë disa foto nga takimi me delegacionin e OSBE, Celibashi shkruan se rekomandimet do të shërbejnë si pika referimi për përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë KQZ.





“Në emër të KQZ, i shpreha mirënjohjen Ambasadores Urszula Gacek për vlerësimet realiste të OSBE-ODIHR për aktivitetin e KQZ. Rekomandimet do të shërbejnë si pika referimi për përmirësimin e mëtejshëm të veprimtarisë KQZ, në adresimin e shqetësimeve të ngritura në raport”- shkruan Celibashi n­ë T­witter.