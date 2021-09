“Ky është realiteti që Albin Kurti duhet të pranojë”/ Petkoviç: Nuk do të ketë heqje të targave serbe

Kryenegociatori i Serbisë, Petar Petkoviç ka reaguar pas marrëveshjes së arritur ditën e sotme në Bruksel me Kosovës dhe Serbisë.





Me një postim në Twitter ai deklaroi se sot fillon epoka e përmbushjes së marrëveshjeve të arritura deri më tani në Bruksel.

“Ky është realiteti që Albin Kurti duhet ta pranojë sa më shpejt të jetë e mundur. Duke filluar nga marrëveshja që ka të bëjë me Asociacionin e komunave me shumicë, e cila do të jetë tema e takimit të parë të ardhshëm në Bruksel. Pas dy ditësh negociatash të vështira, ne arritëm një marrëveshje me të cilën jemi të kënaqur! Ne kemi mbrojtur automjetet me tabelat e qyteteve serbe në Kosovë, nuk do të ketë më heqje të targave serbe apo vendosje të targave me shenja nga Prishtina”, ka shkruar Petkoviç në Twitter.