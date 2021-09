Marrëveshja e re, Gjuriç: Serbët morën vlefshmërinë e targave serbe në Kosovë

Ambasadori i Serbisë në SHBA, Marko Gjuriç deklaroi se me marrëveshjen e re është tejkaluar kriza në veri të Kosovës. Ai tha se serbët me këtë marrëveshje mund të lëvizin lirshëm me targa të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës.





Gjuriç falënderon komunitetin ndërkombëtar për ndërmjetësimin e tyre në dialog, teksa ka thënë se Kurti e ka bërë fajin për përshkallëzimin e gjendjes. Ai po ashtu ka thënë se Kurti e ka bërë këtë veprim për zgjedhjet e brendshme në Kosovë.

“Marrëveshja e arritur në Bruksel është një kompromis i vërtetë dhe një lajm i madh për të gjithë – regjimi i Kurtit u detyrua të ndalojë përshkallëzimin dhe të tërheqë forcat e tij paraushtarake nga kalimet Jarinje dhe Brnjak, dhe qytetarët morën vlefshmërinë e vazhdueshme të targave serbe në territorin e Kosovës”, shkruan ai në Twitter.

“Lajm i mirë për rajonin. Urime Presidentit Vuçiç, drejtorit Petkoviç dhe gjithë ekipit serb për këtë sukses. Urime, dashuri dhe respekt të veçantë për njerëzit tanë në Kosovë dhe Metohi të cilët kanë mahnitur botën me guximin, këmbënguljen dhe mençurinë e tyre. Gjithashtu mirënjohje për z. Miroslav Lajčák dhe z. Gabriel Escobar të cilat kanë kontribuar në kapërcimin e krizës së shkaktuar nga manovrat parazgjedhore të Kurtit dhe arritjen e një zgjidhjeje të balancuar që besoj se do të jetë e mirë për qytetarët e të gjitha kombësive”, shtoi ai.