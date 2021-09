“Nuk besoj se u mor peng këto dy javë”, Salianji: Basha, PD dhe Berisha kanë një armik të përbashkët; Ramën

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salinaji duke komentuar deklaratat dhe kundërpërgjigjet me akuza mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe Lulzim Bashës, pohoi se armiku i përbashkët i tyre është Edi Rama.





Përballë gazetares Marsela Karapanço në emisionin ‘Frontline’ në ‘News24’ Salianji tha se nuk beson se Basha u mor peng këto dy javët e fundit nga Rama, duke hedhur poshtë akuzat e Berishës. Mes të tjerash demokrati tha se opozita do të bëjë gjithçka për të çmontuar regjimin e Ramës.

Si e shihni gjuhën e Berishës ndaj Bashës?

Nuk kam koment. Jam i keqardhur nga gjuha e përplasjes së drejtpërdrejtë. Por mendoj se me kalimin e kohës, përpjekjet nga të gjitha palët, duhet bërë që demokratët të bashkohen dhe të përballen të bashkuar me regjimin. Duhet të ketë meritokraci vlerash në PD, ku kush ka kontribuar, mos të lihet në fund. Berishës nuk i heq asnjë kontributet. PD ka detyrimin e saj. Ne nuk jemi marrë me fajet e tij. Po themi për të gjitha arritjet që PD dhe Shqipëria ka nën drejtimin e PD. Kur dikush thotë; ‘Më fal’, çfarë të them unë?! Partitë politike, PD kalon fushatë një herë në katër vite për kryetar partie. Kandidatët kanë hapësirën e tyre. në momentin që flitet dhe ka një lidership, gjithçka gjykohet në një moment të caktuar. Është qëndrim publik siç nuk u dëgjua dhe nuk kam koment tjetër.

Pse zoti Berisha ka preferuar në fillim jugun e Shqipërisë? Është strategji?

Se mendoj se Shqipëria ndahet në jug-veri, por është një. Sipas llogaritjeve që mund të ketë bërë ekipi se di, por s’dua që t’i futem këtij organizmi.

A mund të ndodh që zoti Basha të ketë ndonjë sanksion ndaj këtyre personave si ‘rebelë’?

S’ka sanksione. Të gjithë janë në funksione siç kanë qenë më parë. Opozita vepron si e plotë dhe si e tërë. Vendimmarrja ka qenë personale e zotit Basha, për të mos krijuar përçarje. Por të gjithë kanë mendimin e vetë dhe respektohen në PD.

A do të shkoni në takimin që Berisha do të mbajë në Korçë?

Se di se kur do ketë Berisha takim në Korçë. Por dhe nëse do të kisha ftesë, nuk do të jem i pranishëm në këtë takim.

Si e shihni opozitën?

Ne, Lulzim Basha, PD, doktor Berisha dhe demokratët, pavarësisht mendimeve që mund të kenë në këto momente, kanë një armik të përbashkët; Edi Ramën. Nuk besoj se u mor peng këto dy javë Lulzim Basha. Aksioni opozitar tregon se PD do të bëjë gjithçka për të çmontuar regjimin e Ramës. Unë besoj se ne luftojmë më të gjitha mënyrat, mjetet dhe gjithçka që kemi në dispozicion për të shkurtuar ditët e regjimit të Ramës. Nuk shoh qasje bashkëpunimi për përfitime personale në PD. PD duhet të jetë fituese në bashkëpunim me partnerët strategjik.

Si mund të ndalet ‘lufta e ftohtë’ Berisha-Basha?

Duke u ulur, duke diskutuar me njëri-tjetrin dhe duke vendosur primar interesin e demokratëve.

Si mund të bashkohet baza e PD?

Shumë shpejt. Pavarësisht se PD ka pasur përherë mendime të ndryshme do të bashkohet kundër regjimit të Edi Ramës.