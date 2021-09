Tensionet Kosovë-Serbi/ Vuçiç: Besoj se nuk jemi larg zgjidhjes së problemit

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi se Serbia është plotësisht e përkushtuar në zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani, të cilat janë të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian.





Ai falënderoi presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për qëndrimin e saj mbi krizën në veri të Kosovës dhe për gjithçka, për të cilën ajo paraqiti një “qasje të mjaftueshme të balancuar”.

“Faleminderit për fjalët tuaja të arsyeshme. Citoj, ju thatë: “Është me rëndësi kyçe të zvogëlohet tensioni dhe t’i kthehet dialogut,” tha Vuçiç në Donji Medjurovo.

Sipas tij, ajo është më shumë se kushdo tjetër e gatshme të shprehë një pozicion objektiv mbi zhvillimet politike në Evropë dhe botë. Vuçiç tha se shpreson që të arrihet një marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës.

“Ne kurrë nuk i kushtëzojmë bisedimet, dialogun dhe nën kujdesin e BE -së është për ne diçka që është themelore dhe për të cilën ne jemi të përkushtuar,” tha Vuçiç.

Ai tha se nuk mund të flasë hollësisht për negociatat që u zhvilluan dje në Bruksel me palën kosovare në Bruksel, shkruan Kosova Press.

“Unë dua të besoj se ne nuk jemi larg zgjidhjes së problemit aktual dhe shpresoj se do të jemi në gjendje të shmangim problemet e mundshme në të ardhmen, gjë që është e rëndësishme,” tha ai.

Vuçiç paralajmëroi se çdo lloj destabilizimi ka një efekt të keq në të gjithë rajonin. “Çdo lloj problemi bën një problem të madh për të gjithë ne në tërheqjen e investimeve dhe gjithçka tjetër. Ne nuk do të jemi anëtarë të BE -së derisa t’i zgjidhim plotësisht marrëdhëniet tona me Prishtinën,” tha ai.