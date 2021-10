“Basha nuk është kukull e Berishës në krye të PD”/ Murati: U vu me shpatulla në mur nga SHBA. Integrimi? Procesi ka mbetur në vend

Për kryeredaktorin e “Gazeta Shqiptare” Erl Murati, integrimi i plotë i Shqipërisë në BE nuk ka gjasa të ndodhë brenda kësaj dekade. I ftuar në rubrikën “Opinion” në News 24 ai tha se procesi i integrimit do të zgjasë duke theksuar se tashmë ‘topi’ nuk është në fushën tonë por në atë të BE.





“Delikat është i gjithë procesi drejt integrimit euroatlantik. Ky proces duket se ka mbetur në vend. Në mënyrë paradoksale duket se topi është në anën e Bashkimit Europian dhe jo më në fushën e Shqipërisë. Ky proces që ka mbetur në vend nuk i adresohet Shqipërisë. Nëse do të bëhet konferenca ndërqeveritare topi do të jetë në fushën tonë për përmbushjen e kushteve. Duket se tashmë nuk është më faji dhe përgjegjësia jonë se nuk po ulemi në tryezë. Problemi kryesor është ngërçi mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Kemi një qëndrim të bërë publik nga Gjermani që i bën presin Bullgarisë, por ka vende që e kanë shtrirë këtë presion edhe nga pala maqedonase. Unë dua të besoj që krerët e BE Ballkanin Perëndimor e kanë pjesë të saj. Ky proces besoj do të jetë i gjatë, por me ndërhyrjen e krerëve të BE do të zgjidhet. BE është i vetmi projekt me rëndësi jetike për ne. Shpresojmë të marrin një paralajm të mirë, por anëtarsimi nuk do të ndodhë brenda kësaj dekade. Besoj se do të jetë një maratonë dhe jo sprint”- tha Murati.

Ai e ka konsideruar një akt lidershipi vendimin e Lulzim Bashës për përjashtimin e ish-kryeministrit Berisha nga Grupi Parlamentar. Sipas tij Berisha po ndërmerr takimet pasi u prek personalisht. Ai nuk e konsideron aspak dramatike situatën në PD duke u shprehur se Basha nuk është kukull e Berishës në krye të PD.

“Lajm pozitiv është që opozita po përbën lajm. Është e kuptueshme që opozita të jetë në trysni pasi ka humbur zgjedhjet. Tani duket se ka një lloj shkundje në kamp. Unë nuk e di se kush është shumica në PD, Basha apo Berisha. Anëtarsia ështe ndarë në dy kampe. Rreshtimi pas tyre është bërë si një pëlqim personal dhe emocional. Ata kanë qene njëjta anë e medaljes deri sa u shpall vendimi për përjashtimin e tij. Berisha ka qenë mbrojtësi më i madh i Bashës deri para 3 javësh. Ai po e bën thjesht sepse Basha ndërmori një akt personal ndaj tij. Për shkak të pjesës historike është e natyrshme që Berisha do të kishte disa persona. Berisha e bën këtë pasi u prek personalisht . SHBA tha se ai është akuzuar për korrupsion. Unë nuk shoh asgjë traumatike në këtë situatë në PD. Do të vinte një kohë që kryetari i PD do të ndaheshe nga Berisha. Berisha ka gabuar se ka menduar se do të vendosë në krye të PD një kukull. Kush do të bëhet kryeministër duhet të marrë vendimi lidershipi dhe të ecte më këmbët e veta. Basha nuk do të donte ta largonte. Ai u vu me shpatulla pas murit nga amerikanët. Basha ka marrë një vendim të keq për PD-në ai ka marrë vendimin më pak të keqe të mundshëm më lënien jashtë të Berishës”- tha ai.