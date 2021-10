Muaji tetor do t’ju a vështirësojë jetën këtyre 3 shenjave të horoskopit

Tetori do të jetë një muaj i vështirë për 3 shenjat e mëposhtme por mos u shqetësoni. Ata janë të qëndrueshme dhe do të mbijetojnë.





Dashi

Marrëdhënia mes jush dhe partnerit ka ndryshuar prandaj është koha për të kuptuar se çfarë nuk po shkon mirë. Gjërat ndoshta mund të shkojnë në ekstrem rreth Hënës së plotë më 20 Tetor, kur ndjenjat tuaja të vërteta të shfaqen.

Virgjëresha

Mund të ndjeni se ky muaj ka një fillim të vështirë. Kjo lidhet me stabilitetin, vetëvlerësimin dhe natyrisht të ardhurat tuaja. Ndiheni sikur nuk po shkelni aty ku dëshironi, duke bërë që të rishikoni perspektivën tuaj për atë që keni nevojë.

Peshqit

Jeni një shenjë emocionale dhe jeni të mësuar me trishtimin. Konfliktet që mendoni se kishin përfunduar do të rikthehen përsëri. Mund të jenë çështje të intimitetit por mund të keni të bëni dhe me vështirësi të tjera.