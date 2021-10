A ndihmon kafeja në humbjen e peshës? Përgjigjen shkencëtarët

1 Tetori është vendosur që nga viti 2015 si Dita Botërore e Kafesë.





Pothuajse të gjithë tregojnë dashuri të veçantë për këtë pije dhe e konsumojnë atë në sasi të mëdha.

Shpesh kemi dëgjuar se kafeja zvogëlon oreksin dhe ndihmon në humbjen e peshës, ndërsa të tjerët pohojnë efektin e kundërt.

Hulumtuesit nga Laboratori i Biologjisë i Shkollës Mjekësore të EKPA, në bashkëpunim me rrjetin GENOSOPHY dhe Universitetin e Atikës Perëndimore, kanë hetuar këto pikëpamje kontradiktore dhe arritën në përfundimin se konsumi i 3-4 filxhanëve kafe në ditë shoqërohet me zvogëlimin e peshës trupore, por vetëm tek njerëzit me një sfond gjenetik specifik.

Hulumtimi i tyre, i botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Obezitetit, u bazua në të dhëna të hollësishme epidemiologjike, gjenetike dhe eksperimentale nga 300 vullnetarë grekë.

Vullnetarët iu nënshtruan testimit gjenetik me dëshirën për të formuar, me ndihmën e një dietologu,një plan diete të individualizuar bazuar në profilin e tyre gjenetik.

Ata iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me zakonet e tyre të të ngrënit, oreksin dhe elementë të tjerë të jetesës.

Studiuesit gjithashtu studiuan efektin e sasive specifike të kafesë në zgjedhjen e llojit dhe sasisë së ushqimit dhe në sekretimin e hormoneve që kontrollojnë oreksin, siç janë asprosina dhe leptina, në një grup vullnetarësh.

Si përgjegjës i studimit, Profesor i Biologjisë dhe Gjenetikës dhe Drejtor i Laboratorit të Biologjisë të Shkollës Mjekësore të EKPA, Aristidis Iliopoulos,ka deklaruar:

“Rezultatet na tregojnë se kafeja zvogëlon oreksin dhe mund të ndihmojë në rregullimin e peshës kur ka “Dy ‘kushte gjenetike’: të keni një variant gjenetik në gjenin CYP1A2 që çon në një rritje të metabolizmit të kafeinës dhe në të njëjtën kohë një predispozitë gjenetike ndaj obezitetit”.

Lajmi i mirë, shton ai, është se ky “kombinim gjenetik” nuk është i pazakontë në popullatën greke.

Siç tregoi studimi, grekët që përdorin këtë kombinim konsumojnë më shumë kafe, deklarojnë se kafeja u zvogëlon oreksin dhe kanë një peshë më të ulët trupore sesa ata që nuk konsumojnë kafe.

Ekipi kërkimor gjithashtu gjeti një lidhje të mundshme midis kafesë dhe rregullimit të oreksit përmes hormonit asprosinë, nivelet e të cilit ndryshojnë në varësi të profilit gjenetik të metabolizmit të kafesë.

“Rezultatet e studimit tonë sugjerojnë se 3-4 filxhan kafeje mund të përfshihen në dieta për të rregulluar peshën tek njerëzit me një predispozitë të shtuar ndaj obezitetit dhe një profil gjenetik të metabolizmit të lartë të kafeinës,” tha Dr. Kalliopi Guskou, autori i parë i Artikulli.

Studiuesit planifikojnë të studiojnë më tej llojet e kafesë dhe përbërësit e saj që kanë efektin më të mirë në shëndet.

Ky studim gjithashtu hap rrugën për shkencëtarët për të identifikuar mekanizmat molekularë për trajtimin e obezitetit, i cili ka arritur përmasa epidemike vitet e fundit.