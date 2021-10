Gjykata e Lezhës ka lënë në arrest me burg shokët e Aldi Ramës, Kristian Sherri dhe Armando Marku.Të rinjtë ishin në të njëjtin automjet me 21-vjeçarin kur u ndaluan nga Policia dhe Aldi Rama vendosi të vrasë me armë zjarri nënkomisarin Saimir Hoxha.





Ata u arrestuan nga kolegët e viktimës, kurse autori u largua me automjet dhe më pas u arratis për 4 orë derisa vendosi të qëlloj veten në kokë e më pas të ndërrojë jetë një ditë më pas në spitalin e Traumës.