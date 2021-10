Marrëveshja Kosovë-Serbi/ KFOR-i do të qëndrojë për dy javë në Jarinjë dhe Bërnjak

Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka thënë të shtunën se ka nisur të marrë hapa drejt zbatimit të marrëveshjes së arritur së fundmi në mes të Prishtinës dhe Beogradit, me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Në një komunikatë për media, KFOR-i ka thënë se pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës, ky mision ka shtuar patrullimet në zonat kufitare të bllokuara, si dhe ka angazhuar pjesëtarë të tij në pikat kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak.





“Nga kjo fundjavë e deri në dy javët e ardhshme, KFOR-i do të të jetë prezent në këtë zonë, në përputhje me marrëveshjen e arritur dhe me mandatin që ka”, është thënë në komunikatën për media.

Për më shumë se 12 ditë, serbët lokalë kanë bllokuar këto dy pika kufitare, si shenjë proteste ndaj vendimit të Qeverisë së Kosovës që të zbatojë masë reciprociteti në targat e veturave të regjistruara në Serbi. Mirëpo përmes një marrëveshjeje të arritur më 30 shtator, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, kanë arritur marrëveshje për zhbllokim të pikave kufitare dhe zgjidhje të përkohshme për targat e makinave.

Ekipet e Radios Evropa e Lirë në të dyja këto pika, kanë raportuar më 2 tetor se serbët lokalë, të cilët kanë bllokuar rrugën tash e sa ditë, kanë ndezur kamionët e tyre dhe pritet të largohen nga këto hapësira. Deri në orën 08:00, njëra korsi e rrugës në Jarinjë është liruar nga protestuesit. Ata kanë nisur t’i mbledhin gjësendet e tyre dhe pritet të largohen bashkë me kamionët. Edhe Njësia Speciale e Policisë së Kosovës është gati për t’u larguar.

Çfarë parasheh Marrëveshja për shtensionim të situatës në veri?

Njësitet speciale policore të vendosura në pikëkalimet e përbashkëta kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak, do të largohen bashkë me barrikadat, duke nisur nga 2 tetori, ora 08:00 deri në orën 16:00 të asaj dite. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, do të angazhohet në këto dy pika në Jarinjë dhe Bërnjak, para nisjes së tërheqjes të zyrtarëve policorë dhe barrikadave, dhe do të mbetet aty për dy javë për të garantuar sigurinë.

Nga 4 tetori, do të nisë së zbatuari përkohësisht regjimi i letrave ngjitëse, në vend të heqjes së targave të makinave të regjistruara në Kosovë dhe Serbi, deri në gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme. Më 21 tetor do të nisë punën një ekip i përbërë nga zyrtarë të Bashkimit Evropian, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur një zgjidhje të përhershme. Brenda gjashtë muajve, prej nisjes së takimit të parë, i ashtuquajturi Grup Punues, do të prezantojë gjetjet për një zgjidhje të përhershme në formatin e dialogut të nivelit të lartë.