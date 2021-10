Nga festa me të ftuar VIP tek fustanet e veçantë, detajet e dasmës së Rudina Dembacajt dhe Mark Frrokut

Rudina Dembacaj dhe Mark Frroku kanë celebruar dashurinë e tyre përpara Zotit. Ashtu siç pritej, çifti kurorëzoi në praninë e familjarëve dhe miqve të tyre. Ishte vetë aktorja ajo e cila fillimisht publikoi dy foto nga ceremonia në kishë. “Kemi Zotin dëshmitar!” -i mbishkroi Rudina fotot nga dasma. Ajo ka zgjedhur një fustan të bardhë me mëngë treçerekshe dhe me një rrip të zi të trashë në mes, duke e kombinuar me vathë të mëdhenj me gurë të zinj. Por kjo zgjedhje nuk është bërë as për të thyer bestytni e as për të thyer kornizat e nuses klasike. Fustani i dizenjuar nga motra e saj dhe realizuar nga Geraldina, përfshin detajet e veshjeve tradicionale të malësisë. Flokët i ka mbajtur gjysmë të kapur me një vello.





Dasma kishte shumë të ftuar VIP, miq të çifti që pas dasmës civile mbajtën edhe dasmën në kishë. Pas ceremonisë, nisi edhe festa në ambjentet e jashtme, ku nuk munguan urimet dhe shkrepjet e të ftuarve. Amos Zaharia, Gent Zenelaj, Jeri Lalaj, Ami e shumë emra të tjerë të shoëbizzit shqiptar. Menjëherë pas altarit, për çiftin ka nisur edhe festa në ambjentet e jashtme. Me muzikë latine ka zgjedhur ta hap festën Rudina dhe Marku, të cilët shkëlqyen në pistën e vallëzimit. Rudina kishte ndryshuar fustani e bardh, duke ruajtur një stil të thjeshtë. Kujtojmë se lidhja e Rudina Dembacajt dhe Mark Frrokut u bë publike rreth 2 vite më parë. Në 1 janar të këtij viti, çifti bëri martesën zyrtare në zyrën e kryebashkiakut Veliaj. Tanimë duket se ishte momenti për një ceremoni festive, që si ftesat shkruanin, ka bekimin e fëmijëve të tyre dhe të miqve.