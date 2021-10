“Reforma në drejtësi ka rezultate katastrofike”, Vasili: Qytetarët janë lodhur nga propaganda

Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar mbi procesin e reformës në drejtësi që vijon në Shqipëri. Përmes një postimi në rrjete sociale, Vasili shkruan se ende pas 5 vitesh nga miratimi i saj, kjo reformë ka rezultate katastrofike në krahasim me pritshmëritë dhe qëllimin e saj.





Sipas tij, qëllimi i kësaj reforme ishte të realizonte një drejtësi më të mirë dhe më të shpejtë për qytetarët, por ka përfunduar në një mjet propagande që përdoret nga qeveria për të treguar se si vijon ky proces.

Postimi i Petrit Vasilit:

Qytetaret kerkojne skaner per drejtesine dhe jo mballoma kulisash, qe legjitimojne kapjen! Reforma ne drejtesi kishte vetem nje qellim: drejtesi te vertete dhe te shpejte per qytetaret. Jashte ketij qellimi gjithshka do te ishte vetem nje riciklim i drejtesise se shkuar ne nje forme te re edhe me te shemtuar.

Ndersa ka hyre ne vitin e gjashte reforma ne drejtesi ka rezultate katastrofike lidhur me qellimin e vetem te saj qe te realizonte nje drejtesi me te mire dhe me te shpejte per qytetaret. Treguesit flasin vete dhe sistemi eshte thuajse ne kolaps. Te gjithe e kane shume te qarte se reforma ka dale nga shinat qofte ne planin ligjor te saj dhe qofte ne planin moral.

Kolapsi i sistemit, mbingarkesa shume e rende thuajse paralizuese e gjyqtareve dhe prokuroreve, zgjatja deshperuese e marrjes drejtesi dhe per rrjedhoje edhe cilesia teper e ulet e dhenies vendimeve, pasi sot vemendja eshte perqendruar tek sasia dhe jo më te cilesia jane tregues vertet shume kritike.

Por mballomaxhinjte nuk flasin per keto, por bejne sikur nuk i shohin dhe sikur i harrojne megjithese ato jane zemra e procesit. I vetmi tregues qe propaganduesit e mballomave te reformes propagandojne jane gjyqtaret e prokuriret e hequr nga vetingu dhe se sa prej tyre jane cuar per ndjekje penale.

Qytetaret presin drejtesi per mijrat e dosjeve, qe flene prej vitesh, por mballomaxhinjte nuk flasin per kete. Qytetaret presin nje sistem drejtesie te plotesuar teresisht me gjykates e prokurore, nje sistem me akses sa me prane vendbanimit dhe nuk duan te dine se sa u larguan nga drejtesia

Shqiptaret duan te dine se kush pengoi realizimin e reformes ne kohe dhe pse u shkelen te gjithe afatet e percaktuar ne Kushtetute e ligj dhe pse gjendja e sistemit eshte me e pashprese dhe me e kompromentuar se kurre me pare duke i vene shqiptaret perpara situates : ku nje drejtesie e keqe u zevendesua me nje drejtesi edhe me te keqe.

Qytetaret jane te zemeruar e lodhur nga demagogjia dhe propaganda alla komuniste me reformen ne drejtesi. Kjo soj propagande me reformen ne drejtesi te kujton propaganden e partise komuniste para viteve 90′, qe ne vend qe tu jepte qytetareve mireqenie dhe tu hiqte varferine tragjike ju jepte pushkatime “grupesh armiqesore”.

Drejtesia e “re” ka vetem nje tregues “pozitiv”, qe ka siguruar pandeshkueshmerine absolute te Qeverise dhe ceshtje si Teatri, Inceneratoret,Beçheti, Porti i Durresit dhe dosjet e krimit zgjedhor jane emblema e kesaj pandeshkueshmerie dhe kapjes se drejtesise nga Rama dhe rilindja.

Po mballomaxhinjte nuk guxojne as te flasin per to Kjo situate e rende ka nevoje perpara cdo gjeje per nje Skaner shume te thelle dhe objektiv per shkaqet dhe qe drejton gishtin mbi pergjegjesit e kesaj situate, qe ka sjelle kapjen e drejtesise nga rilindja.

Reforma edhe kur filloi te hartohej u parapri nga nje analize e sistemit e kryer nga specialistet, nga ku u hodhen piketat per reformimin e tij. Ajo nuk u iniciua nga qeveria por nga grupi i Eksperteve te Nivelit te Larte dhe parlamenti kishte vetem nje rol certifikues.

Duhet tu vije turp te gjithe atyre ish anetareve te Komisionit te Reformes ne Drejtesi, qe pranojne e behen ortake sot me mballomat e kulisave duke hequr nje nga nje te gjitha tullat e murit te reformes e duke e shkaterruar teresisht ate se bashku me shpresen e shqiptareve per nje drejtesi me te mire.

Mballomat dhe çdo pazar politik me reformen ne drejtesi eshte agresion mbi interesat e shqiptareve qe prisnin nje drejtesi te pavarur, te pakapur, objektive dhe te shpejte dhe ne vend te saj shohin nje drejtesi te kapur qe punon me regjine e qeverise dhe kunder qytetareve.

Edhe nje here po ju rikujtoj mballomaxhinjve te vertetat e hidhura dhe reale te kapjes se drejtesise:

Vetingu u katandis në një Inspektoriat të Deklarimit të Pasurisë dhe asgjë më shumë. Funksionoi me standarde të dyfishta dhe u kritikua hapur nga Komiteti i Helsinkit që shprehej:

“vëzhguesit e KSHH-së kanë evidentuar raste sporadike të standardeve të dyfishta në vendimmarrjen e KPK-së, ndaj kemi mendimin se praktika e vetingut ka nevojë të konsolidohet. Procesi i rivlerësimit është bazuar kryesisht në kriterin e pasurisë, duke mos pasur në konsideratë edhe dy kriteret e tjera: atë të vlerësimit të figurës dhe të aftësive profesionale”, thoshte Komiteti Shqiptar i Helsinkit.

2.Rezultatet e sondazhit te kryer nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe mbeshtetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine flasin qarte:

Sondazhi provoi se 63.3% e qytetareve nuk e besojne vetingun. 63.3 % e qytetareve mendojne se vetingu, ashtu sic po zhvillohet, nuk eshte nje proces i drejte.

62.5% e qytetareve u shprehen se vetingu nuk do ta pastroje drejtesine.

3.Nepotizmi politik rilindas ne emerimet e anetare te Komisioneve te vetingut eshte fakt dhe shkak per mosbesimin ndaj vleresimeve te tij.

4.Komisionet e Vetingut kane perbuzur jo pak here konstatimet shume serioze te perfaqesuesve te ONM duke shtuar edhe me shume mosbesimin ndaj vleresimeve te bera.

Në pesë vitet e fundit, volumi i punës ne gjykata është rritur nga dyqind në dymijë dosje për çdo gjyqtar, ndërsa koha mesatare e zgjidhjes së një çështjeje është rritur mesatarisht nga 180 ditë në 730 ditë. KED u bllokua për një kohë të gjatë në dhunim të Kushtetutës dhe ligjit me qëllimin e vetëm, atë të kapjes së tij nga Rilindja.

Shorti i hedhur nga Kryetari i Parlamentit Meta u pengua nga Rilindja edhe nga ndërkombëtarët duke lënë qëllimisht vendin pa Gjykate Kushtetuese për tre vjet rresht dhe ende sot të paplotësuar.