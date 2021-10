Fier/ Hyri në oborrin e shtëpisë së tij, i moshuari qëllon me armë zjarri pulën e komshiut, procedohet penalisht

“Vrasja” e një pule ka vendosur përballë ligjit një 66 vjeçar nga Radostina e Fierit.





Ngjarja ka ndodhur pranë banesës së 66 vjeçarit me iniciale P.A, i cili ka qëlluar një pulë, që lëvizte në oborrin e shtëpisë. Një veprim i tillë, mesa duket, ka shqetësuar fqinjët te cilët menjëherë kanë njoftuar policinë. Uniformat blu pasi kanë mbërritur pranë vendit të ngjarjes kanë konstatuar shpendin e ngordhur në tokë, ndërsa kanë kryer edhe verifikimet për armën e gjahut që kishte përdorur 66 vjeçari, e cila rezultoi me leje. Pas verifikimeve shtetasi me inicialet P.A është proceduar penalisht, ndërsa materialet i kanë kaluar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë

U procedua penalisht shtetasi P. A., 66 vjeç, banues në fshatin Radostinë, pasi ka gjuajtur një shpendë në tokën e tij me armën e gjahut që kishte me leje, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.