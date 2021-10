Kriza energjetike, Shehu: Rama bën Kasandrën për të fshehur dështimin e tij, kjo qeveri duhet rrëzuar!

Ish-ministri i Jashtëm, Tritan Shehu, nëpërmjet një statusi në rrjete sociale, është ndalur te kriza e re energjetike, gjë të cilën e paralajmëroi kryeministri Edi Rama.





Ai thotë se problemet në lidhje me çmimet e larta të naftës dhe energjisë, në Shqipëri kanë qenë prezente prej kohësh. Si të vetmen zgjidhje për menaxhimin e kësaj situate, Shehu sheh rrëzimin e qeverisë aktuale.

Postimi i Tritan Shehut:

Rama ben Kasandren për te fshehur dështimin e tij.

Përsëri fajin e ka Bota për varfërinë e thelle, pa punësinë, kolapsin e sistemit te shëndetësisë, braktisjen e vendit etj ne Shqipëri.

Sepse “kriza” e madhe e ka burimin jashtë nesh, ne qenkemi vetëm viktima te saj.

Sikur deri me sot kemi qene ne “parajse”.

Kriza globale do na varfëroje se një “fuçi” nafte do shkoje ne 100$.

Ne fakt edhe kur ishte 50 $ ne kishim çmimet me te larta te karburanteve ne Bote, te varfër ishim e te varfër do jemi.

Edhe atëherë vdiqën mbi 16 mije njerëz nga Covid, sot rrezikohemi për me shume, pavarësisht cmimit te naftës.

Pra shkaku i vuajtjeve te shqiptareve nuk është çmimi i naftës ne Bote.

Është vetëm keq qeverisja e Ramës dhe e kesaj qeverie te “sëmure” thellësisht.

Asgjë nuk mund ta “shëroje” ketë qeverisje e ketë Kryeministër.

Ka vetëm një rruge dalje:

—Ajo duhet rrezuar, përmbysur sa me shpejt, ashtu si përmbysen regjimet kudo ne bote.

Nga popujt!

Kjo është e vetmja “recete” për neve edhe për ketë “krize”, qe Rama si Kasandra “shikon”.