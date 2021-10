Cilat vende në Evropë po kërkojnë ta bëjnë punën në distancë si të drejtë ligjore pas pandemisë?

Në më pak se dy vjet, puna në distancë është bërë e zakonshme për miliona evropianë.





Sipas medieve të huaja, rreth pesë për qind prej nesh punonin rregullisht nga shtëpia para pandemisë; në disa vende, ky numër është katërfishuar në 18 muajt e fundit.

Finlanda, Luksemburgu dhe Irlanda kanë pjesën më të lartë të punëtorëve në distancë në kontinent, me mbi 20 për qind të njerëzve ende në punë që iu japin atyre mundësinë të punojnë nga shtëpia.

Shumica e bizneseve nuk do të kishin mbijetuar nga pandemia pa ndihmën e infrastrukturës dixhitale të largët.

Tani, po ngrihen pyetje në lidhje me ligjet që bizneset duhet të respektojnë për të përshtatur punën fleksibile, duke pasur parasysh popullaritetin e tij në disa industri. Një sondazh i kryer në fillim të këtij viti nga Slack zbuloi se pothuajse një e treta e punëtorëve në Mbretërinë e Bashkuar do të ishin më pak të interesuar për aplikuar për një punë nëse puna në distancë nuk ishte një opsion.

Portugalia udhëheq në këtë aspekt, me publikimin e “Green Paper on the Future of Work”, që përshkruan masat për punën në distancë dhe hibride që do të ofrohet si një provizion automatik nga punëdhënësit.

Zëvendëssekretari i tyre i shtetit për punën, Miguel Cabrita, u bëri thirrje vendeve të BE-së të ecin shpejt me planet për të rregulluar punën në distancë, duke thënë se veprimi i shpejtë do të maksimizojë mundësitë dhe do të minimizojë rreziqet.

Kritikët kanë argumentuar se kjo do të shkaktojë “kaos korporativ” për vitet në vazhdim, raporton EuroNews.

Cilat vende e ofrojnë punën nga distanca si të drejtë ligjore?

Gjermania

Gjermania ndryshe nga shumica është vendi në Evropë që ka përforcuar zyrtarisht synimet afatgjata në ligjet e reja. Janarin e kaluar, u bë e detyrueshme për vendet e punës që t’i ofrojnë personelit mundësinë për të punuar nga shtëpia për sa kohë që “nuk ka arsye bindëse për të mos e bërë këtë”.

Kjo po ofrohet si një opsion, dhe jo si një detyrim, për të gjithë fuqinë punëtore që të qëndrojnë të vendosur brenda shtëpive të tyre. Punëdhënësit gjithashtu po inkurajohen t’iu ofrojnë orë fleksibile punëtorëve ndërsa lufta e Gjermanisë kundër COVID-19 vazhdon.

Bizneset që nuk pajtohen mund të lajmërohen nga autoritetet e tyre lokale dhe t’iu kërkohet shpjegimi i arsyeve përse nuk po veprojnë kështu.

Portugalia

Portugalia ishte vendi i parë në Evropë që vuri në lëvizje një “regjim” të përkohshëm ligjor për punën në distancë. Sidoqoftë, këto do të zgjasin vetëm për aq kohë sa ata e konsiderojnë vendin në gjendje të jashtëzakonshme, që pritet të zgjasë të paktën deri në fund të këtij viti.

Dispozitat që kanë qenë në fuqi nga janari 2021 përfshijnë: punë e detyrueshme në distancë që siguron detyrat e punëtorit dhe kushtet, ku punëdhënësi duhet të sigurojë pajisjet e nevojshme për të përfunduar punën, raporton EuroNews, transmeton Telegrafi.

Shkeljet e miratimit të masës konsiderohen “sjellje e keqe shumë serioze” me gjoba midis 2,040 euro dhe 61,200 euro, pavarësisht nga madhësia e biznesit.

Cilat vende planifikojnë ta ofrojnë punën në distancë si të drejtë ligjore?

Prezantimi i legjislacionit të ri mund të jetë një proces i gjatë.

Për këtë arsye, pjesa tjetër e përgjigjes për këtë pyetje ka të bëjë më pak me atë që kanë bërë vendet dhe më tepër me atë që ata mund të bëjnë.

Irlanda

Përqindja e madhe e punëtorëve në distancë e Irlandës i ka parë ata të bëhen një forcë lëvizëse në planet e reja për t’ju ofruar zgjedhje fleksibile të punës.

Qeveria irlandeze planifikon ta bëjë punën hibride të disponueshme për të gjithë njerëzit në industritë relevante deri në vitin e ardhshëm.

Që atëherë, shefit tuaj do t’i duhet një justifikim shumë i mirë për të refuzuar një kërkesë për të punuar nga shtëpia, dhe të gjithë punonjësit e shërbimeve publike do të inkurajohen të kalojnë deri në 20 për qind të kohës së tyre jashtë zyrës si “dhuratë”.

Gjithashtu mund të ketë kërkesa prej kompanive për t’ia paguar pajisjet e përshtatshme punëtorit të tij për të punuar në shtëpi.

Rusia

Rusia aktualisht është e fokusuar në mbështetjen materiale për punëtorët në distancë. Punëdhënësit duhet t’u sigurojnë punonjësve në distancë pajisjet dhe mjetet e nevojshme për të përmbushur detyrat e tyre të punës nëse zgjedhin të punojnë nga shtëpia.

Kjo mund të përfshijë rimbursim për softuer, karrige zyre dhe tavolina.

Mbretëria e Bashkuar

Planet e Mbretërisë së Bashkuar për rregullimin e punës në shtëpi janë pak më të paqarta. The Guardian raportoi në qershor se Downing Street “po konsideron legjislacionin për ta bërë punën nga shtëpia opsionin e paracaktuar, duke u dhënë punonjësve të drejtën për ta kërkuar atë”.

Mendimet krejtësisht të ndryshme nga grupet e lobit të biznesit e kanë prishur procesin dhe ka një pasiguri të vazhdueshme rreth asaj se çfarë detajesh duhet të mbulojnë ligjet.

Franca

Puna në distancë në Francë nuk ofrohet në përshkrimet e punës si “dhuratë”, por si Gjermania, punëdhënësit në Francë duhet të dalin me një arsye të mirë për t’ia refuzuar kërkesën punëtorit për të punuar nga shtëpia.

Spanja dhe Greqia gjithashtu kanë paraqitur planet për të rimodeluar legjislacionet e tyre të punës rreth punës në distancë, sipas raporteve të mediave.