FOTO/ Pa truproje dhe në mes të qytetarëve, presidenti i Austrisë udhëton me urban

Alexandër Van nder Bellen, Presidenti Austrisë, është bërë protagonist së fundmi. Ai është fotografuar duke udhëtuar me autobus linje në mes të popullit të thjeshtë.





Van der Bellen shihet në këmbë dhe me maskë anti-COVID, duke respektuar kështu rregullat e pandemisë.

Ky është një gjest tejet pozitiv i Presidentit, i cili ndonëse ka mundësinë të udhëtojë me makinë dhe shoferë personalë, siç ndodh thuajse me çdo Kryetar Shtetit, ka zgjedhur të tregojë thjeshtësinë e tij, duke udhëtuar me transport publik, ashtu si dhe qytetarët.