Pija e fuqishme që ‘shkatërron’ celulitin

Depozitat e celulitit mund të lehtësohen me një pije shumë të shijshme që do të pastrojë trupin, do ta heqë atë nga uji i tepërt dhe do t’ju japë energji.





Aronia është një super-frutë shumë e dobishme për shëndetin e njeriut dhe një kurë për shumë sëmundje, të tilla si lehtësimi i dhimbjeve të kokës dhe migrenës, ulja e presionit të lartë të gjakut, ndikimi i dobishëm në stomak dhe zorrët, ndalimi i diarresë, përmirësimi i imunitetit të trupit dhe parandalimi i zhvillimit të viruseve dhe baktereve infeksionet.

Në botë, ka gjetur përdorim të madh, veçanërisht në industrinë farmaceutike, për përgatitjen e preparateve për trajtimin e presionit të lartë të gjakut, arteriosklerozës, sëmundjeve neurologjike, për të përmirësuar kujtesën etj.

Përbërësit për një pije:

2 lugë lëng aronia

0.5 dl lëng panxhari

0.5 dl ujë i gazuar

Përgatitja:

Përziejini të gjithë përbërësit dhe pini lëngun në mëngjes dhe do të rigjeneroni plotësisht trupin tuaj.