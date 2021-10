Tetori rozë, Dr. Orges Spahiu: 1 në 8 gra preket nga kanceri i gjirit

Voltiza Duro – Kanceri i gjirit prek 1 në 8 gra dhe vlerëso het si lloji më i shpeshtë i tumoreve që prekin gratë, madje është shkaku kryesor i vdekshmërisë nga kanceri tek gratë, me një shkallë vdekshmërie prej 17 %. Tetori është muaji i ndërgjegjësimit në luftën kundër kancerit të gjirit, muaj në të cilin kjo sëmundje merr një vëmendje të shtuar. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, Dr. Orges Spahiu, shef i Njësisë së Radioterapisë, QSUT “Nënë Tereza” shpjegon në mënyrë të detajuar simptomat kryesore të sëmundjes si dhe mënyrat e diagnostikimit. Ai sqaron stadet nëpër të cilat kalon kjo patologji dhe mënyrat e trajtimit për çdo fazë. Spahiu i bën thirrje të gjitha vajzave e grave që të kryejnë diagnostikimet përkatëse për t’i dhënë vëmendjen që i nevojitet një patologjie të tillë. Çfarë është kanceri i gjirit? Gjiri përbëhet nga një koleksion gjëndrash dhe indi dhjamor dhe vendosur midis lëkurës dhe paretit të kraharorit. Në realitet nuk është një gjëndër e vetme, por një grup strukturash gjëndërore, të quajtura lobula, të bashkuara së bashku për të formuar një lobul. Ekzistojnë 15 deri në 20 lobule në një gji. Qumështi arrin në thith nga lobulat përmes tubulaveve të vegjël të quajtur kanalet e qumështit (ose qeliza qumështi). Kanceri i gjirit ndodh për shkak të shumëzimit të pakontrolluar të disa qelizave të gjëndrave të qumështit që shndërrohen në qeliza malinje. Kjo është një sëmundje me pasoja serioze nëse nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë. Qelizat malinje kanë aftësinë të shkëputen nga indi që i ka krijuar për të pushtuar indet përreth dhe, me kalimin e kohës, edhe organet e tjera të trupit. Në teori, tumoret mund të formohen nga të gjitha llojet e indeve të gjirit, por më të shpeshtat janë ato të qelizave gjëndërore (lobulare) ose ato që formojnë murin e kanaleve.





Cilat janë llojet e kancerit të gjirit?

Ekzistojnë dy lloje të kancerit të gjirit: format jo invazive dhe ato invazive. Format jo invazive janë si më poshtë: Kanceri i gjirit klasifikohet fillimisht ose si karcinomë duktale in situ (DCIS). DCIS është një formë para-kanceroze dhe para-invazive e kancerit të gjirit që kufizohet në kanalet e qumështit ose gjendet në rreshtimin e kanaleve të qumështit. DCIS ka potencial domethënës për të përparuar në kancer invaziv të gjirit. Për të trajtuar DCIS, mjekët zakonisht përdorin Lampektominë, ku tumori në vetvete dhe një sasi e vogël e indeve që e rrethojnë hiqen në mënyrë kirurgjikale; ose Mastektomi, në të cilat i gjithë gjiri hiqet kirurgjikalisht për të trajtuar tumoret DCIS. Por, një tumor mund të ketë tipare edhe të tipit duktal dhe të tipit invaziv. Format invazive janë: Ose kancer invaziv i gjirit do të thotë se kanceri është përhapur nga kanalet në vetë indet e gjirit; Karcinoma duktale: kjo quhet kur kalon murin e kanalit. Ajo përbën midis 70 dhe 80 % të të gjitha formave të kancerit të gjirit. Karcinoma lobulare: kjo quhet kur tumori tejkalon murin e lobulit. Ajo përbën 10-15 % të të gjithë tumoreve të gjirit. Mund të prekë të dy gjinjtë në të njëjtën kohë ose të shfaqet në vende të shumta në të njëjtin gji (multifokale). Forma të tjera më pak të shpeshta janë karcinoma tubulare, papilare, mukoze, cribriforme. Ata kanë një prognozë të favorshme. Sa i përhapur është kanceri i gjirit? Kanceri i gjirit prek 1 në 8 gra gjatë jetës së tyre. Është kanceri më i shpeshtë tek gratë dhe përbën 29 % të të gjithë tumoreve që prekin gratë. Është shkaku kryesor i vdekshmërisë nga kanceri tek gratë, me një shkallë vdekshmërie prej 17 % të të gjitha vdekjeve nga kanceri tek gratë.

Cilat janë kategoritë më të rriskuara nga sëmundja?

Ekzistojnë disa faktorë rreziku për kancerin e gjirit, megjithëse vetëm disa prej tyre janë të parandalueshëm. Mosha: Më shumë se 75 për qind e rasteve të kancerit të gjirit prekin gratë mbi moshën 50 vjeç. Por vitet e fundit ka një trend në rritje të prekjes nga kanceri i gjirit edhe të moshave të reja, pra nën 50 vjeç. Familjariteti: Rreth 5-7 % e grave me kancer të gjirit kanë më shumë se një anëtar të ngushtë të familjes, të cilët rezultojnë të sëmurë me kancer (veçanërisht në rastet e moshave të reja). Ekzistojnë gjithashtu disa gjene që janë predispozues për këtë lloj kanceri: ato janë BRCA1 dhe BRCA2. Mutacionet në këto gjene janë përgjegjëse për rreth 50 për qind të formave të trashëguara të kancerit të gjirit dhe vezoreve tek femrat. Hormonet: Disa studime kanë treguar se përdorimi i tepërt i estrogjenit (hormonet femërore par excellence) shkakton shfaqjen e kancerit të gjirit. Kjo është arsyeja pse të gjithë faktorët që rrisin praninë e tij kanë një efekt negativ dhe anasjelltas (për shembull, shtatzënitë, të cilat zvogëlojnë prodhimin e estrogjenit në trup, kanë një efekt mbrojtës). Ndryshimet e gjirit, kistet dhe fibroadenomat që mund të zbulohen me një ekzaminim të gjirit nuk e rrisin rrezikun e kancerit. Nga ana tjetër, gjinjtë që në Mamogtrafitë e para tregojnë ind shumë të dendur apo edhe ndonjë formë beninje të rritjes së qelizave të quajtur hiperplazi e gjirit, duhet të mbahen nën kontroll.

Obeziteti dhe pirja e duhanit gjithashtu kanë efekte negative. Mund të na shpjegoni stadet nëpër të cilat kalon kjo sëmundje?

Kanceri i gjirit klasifikohet në pesë stade. Stadi 0 quhet edhe karcinoma in situ. Mund të jetë dy llojesh: Karcinoma lobulare in situ: nuk është një tumor agresiv por mund të përfaqësojë një faktor rreziku për formimin pasues të një lezioni malinj si dhe karcinoma Duktale në Situ (DCIS) e cila ndikon në qelizat e kanaleve dhe rrit rrezikun për të pasur kanc er në të njëjtin gji. Konsiderohet si një formë parakanceroze sesa një tumor i vërtetë. Në shumicën e rasteve, në fakt, ai nuk evoluon drejt një kanceri të vërtetë, por spontanisht regredon përmes veprimit të mekanizmave mbrojtës të trupit (kryesisht veprimit të sistemit imunitar). Stadi I është një kancer i fazës së hershme, më pak se 2 cm në diametër dhe pa përfshirje të nyjeve limfatike. Stadi II është një kancer i stadit të hershëm me diametër më të vogël se 2 cm i cili, megjithatë, tashmë ka përfshirë nyjet limfatike në sqetull; ose është një tumor me diametër më shumë se 2 cm pa përfshirjen e nyjeve limfatike. Stadi III është një tumor lokalisht i avancuar, me madhësi të ndryshueshme, por që tashmë ka përfshirë nyjet limfatike në sqetull, ose që përfshin indet afër gjirit (për shembull lëkurën). Stadi IV është një kancer që tashmë është metastatik dhe ka përfshirë organe të tjera jashtë gjirit. Si përllogaritet vdekshmëria bazuar në stadin në të cilën është diagnostikuar dhe trajtuar sëmundja? Nëse kanceri identifikohet në stadin 0, mbijetesa pesëvjeçare tek gratë e trajtuara është 98 %, megjithëse recidivat ndryshojnë midis 9 dhe 30 % të rasteve, në varësi të terapisë së kryer. Nga ana tjetër, nëse nyjet limfatike janë pozitive (të gjitha stadet përveç stadit 0), mbijetesa pesëvjeçare është 75 %. Në kancerin metastatik, domethënë kancerin që tashmë ka prekur organet e tjera jashtë organit të gjirit (zakonisht mushkëritë, mëlçinë dhe eshtrat), mbijetesa mesatare e pacientëve të trajtuar me Kimioterapi është dy vjet, por kjo do të thotë se ka raste kur mbijetesa është shumë më gjatë, madje deri në dhjetë vjet. Mund të na sqaroni cilat janë simptomat kryesore të kancerit të gjirit? Format fillestare të kan cerit të gjirit janë zakonisht pa dhimbje. Një studim i gati një mijë grave me dhimbje në gji tregoi se vetëm 0.4 % e tyre kishin një lezion malinj, ndërsa në 12.3 % kishte lezione beninje (të tilla si kistet) dhe në rastet e tjera nuk kishte asnjë lezion. Dhimbja u shkaktua vetëm nga ndryshimet e zakonshme të hormoneve gjatë ciklit menstrual. Nga ana tjetër, çdo nyje (masë) e prekshme apo edhe e dukshme duhet vlerësuar, megjithëse në përgjithësi këto janë shenja të një forme tumori tashmë të avancuar dhe jo të një forme të identifikuar në një stad të hershëm, atëherë kur është më e lehtë për t’u kuruar. Gjysma e rasteve të kancerit të gjirit ndodhin në kuadratin e sipërm të jashtëm të gjirit. Është, gjithashtu, e rëndësishme t’i raportohen mjekut ndryshimet në thithin e gjirit (nga jashtë ose nga brenda), shkarkimi ose rrjedhja vetëm nga një thith (nëse humbja është e dyanshme më së shpeshti shkaku është hormonal), ndryshimet në lëkurë (pamja e lokalizuar e lëkurës së portokallit) ose ndryshimi i formës së gjirit. Sidoqoftë, shumica e tumoreve të gjirit nuk shfaqin shenja dhe mund të shihen vetëm me mamografi (tek gratë e reja, midis moshës 30 dhe 45 vjeç, gjithashtu dhe me ndihmën e ekografisë). Si bëhet diagnostikimi i sëmundjes? Kanceri i gjirit diagnostikohet me Mamografi dhe Ekografi të gjirit: zgjedhja e cilit prej të dy testeve të përdorura varet nga mosha, edhe pse në shumicën e rasteve përdoren të dyja. Në disa raste specifike (për shembull, para gjinjve shumë të dendur ose lezioneve që janë të vështira për t’u klasifikuar) është gjithashtu e rekomanduar të kryhet Rezonanca Magnetike.

Çfarë është mamografia? Po ekografia dhe rezonanca magnetike?

Mamografia është aktu alisht metoda më efektive për diagnostikimin e hershëm. Udhëzimet bashkëkohore sugjerojnë një mamografi çdo 2 vjet, nga 50 në 69 vjeç, por frekuenca mund të ndryshojë në varësi të konsideratave të mjekut në historinë personale të secilës grua. Në gratë që kanë pasur një nënë ose motër të sëmurë, zakonisht fillon më herët, rreth moshës 40-45 vjeç. Vitet e fundit, diskutimi në lidhje me dobinë e mamografisë (e cila zbulon shumë kancere, të tilla si karcinomat duktale in situ, të cilat nuk ka gjasa të kenë nevojë për trajtim agresiv) ka bërë që shumë mjekë të marrin parasysh sugjerimin e moshës së fillimit dhe frekuencës së mamografisë bazuar në karakteristikat individuale të pacientit dhe jo në bazë të udhëzimeve dhe screening që janë të njëjta për të gjithë. Ekografia është një metodë mjaft e dobishme për ekzaminimin e gjinjve të moshave të reja, pasi mamografia nuk është e përshtatshme në këtë rast. Këshillohet që t’i drejtoheni asaj, me sugjerimin e mjekut, në rast të shfaqjes së nodujve. MRI është e rezervuar për gjinjtë shumë të dendur ose në rastet e dyshimeve diagnostikuese, gjithsesi mund të jetë një ndihmë e madhe në raste të veçanta. Vizita është një praktikë e mirë të bëhet ekzaminimi i gjirit tek një senolog apo një mjek specialist me përvojë, të paktën një herë në vit pavarësisht nga mosha.

Si mund të vetekzaminohen vajzat e gratë?

Vetekzaminimi është një teknikë që lejon gratë të identifikojnë herët çdo ndryshim në gjinjtë e tyre. Sidoqoftë, efektiviteti i tij për sa i përket screening është shumë i ulët: kjo do të thotë se përbën një plus krahasuar me vizitën dhe mamografinë duke filluar nga mosha e rekomanduar, por nuk mund t’i zëvendësojë ato.

Cili është roli i testeve gjenetike në diagnostikimin e hershëm të sëmundjes?

Testet gjenetike për hulumtimin e gjeneve BRCA1 dhe 2, përgjegjës për disa forma trashëguese të kancerit të gjirit, janë mjete të dobishme parandaluese në situata të veçanta, në të cilat studimi i gjenealogjisë së një personi nxjerr në pah karakteristikat specifike të transmetimit të sëmundjes. Para se t’i nënshtroheni testimit gjenetik, është e nevojshme të konsultoheni me një gjenetist me përvojë i cili do të konfirmojë ose mohojë dobinë e testit. Në rast pozitiviteti është e mundur të forcohen masat e kontrollit me mamografi dhe ekografi në kohë periodike të ngushta për të identifikuar tumorin në një fazë të hershme, nëse paraqitet, ose në raste shumë të veçanta të drejtoheni për të kryer ovariektomi dhe / ose mamografi parandaluese. Kur është e nevojshme biopsia? Identifikimi i mundshëm i nyjeve ose formacioneve të dyshimta zakonisht e drejton mjekun të rekomandojë një biopsi, e cila mund të kryhet direkt në sallën e operacionit ose në klinikë, pra merret një mostër nëpërmjet një gjilpëre (age) të futur në nodul që lejon një ekzaminim citologjik ose mikrohistologjik. Në rastin e parë (ekzaminimi citologjik) ekzaminohen qelizat, ndërsa në të dytin (mikrohistologjik) indet: këto teste lejojnë të përcaktojmë natyrën e sëmundjes ashtu si dhe, të vlerësojmë karakteristikat e saj biologjike.

Çfarë është biopsia e lëngshme?

Një formë e veçantë e biopsisë është e ashtuquajtura biopsi e lëngshme (liquid biopsy) ose larja e kanaleve. Ajo konsiston në futjen e likuidit në kanalet e qumështit përmes vrimave të vogla që paraqiten tek thithi. Lëngu i mbledhur pas kësaj “larje” përmban disa qeliza të murit të vetë kanaleve që mund të studiohen nën një mikroskop në kërkim të ndonjë atipie qelizore. Në këtë mënyrë është e mundur të vlerësohet prania e qelizave atipike në një zonë më të madhe të gjirit sesa ajo që mund të mbulohet me biopsi klasike. Si kryhet trajtimi i kancerit të gjirit? Pothuajse të gjitha gratë me kancer të gjirit, pavarësisht nga stadi i nënshtrohen një operacioni për të hequr indet e sëmura. Në rastet kur kjo është e mundur, përdoret kirurgji konservative, domethënë gjiri ruhet, por e gjithë pjesa në të cilën ndodhet lezioni hiqet. Kjo teknikë quhet edhe kuadrantektomi (ose heqje e madhe e gjirit) e cila konsiston në heqjen e indit të gjirit që rrethon neoplazmën. Ne këto raste trajtimi duhet të pasohet nga Radioterapia, e cila synon të mbrojë gjëndrën e qumështit të mbetur nga rreziku i përsëritjes local dhe shfaqja e një kanceri të ri të gjirit.

Cilat janë hapat që mund të ndiqen nga kirurgu gjatë ndërhyrjes kirurgjikale?

Gjatë operacionit, kirurgu gjithashtu mund të vazhdojë të heqë nyjet limfatike në sqetull. Për të zbuluar nëse këto janë të përfshira, përdoret teknika e nyjeve limfatike sentinel, domethënë identifikohet nyja limfatike që drenon limfën nga zona ku ndodhet tumori. Nëse në analizën mikroskopike nyja limfatike sentinel nuk ka qeliza tumorale ose paraqet një agregat shumë të vogël (mikro metastaza), rekomandohet që mos të preken të tjerat, ose përndryshe zgavra axillare zbrazet, domethënë të gjitha nyjet limfatike të sqetullës hiqen. Ndonjëherë është e nevojshme të hiqet më shumë se një kuadrant i gjirit: në këtë rast flasim për mastektomi të pjesshme ose segmentale dhe kjo gjithashtu pasohet nga Radioterapia. Në tumoret e hershme (stadi I dhe II), kuadrantektomia e ndjekur nga Radioterapia është po aq efektive sa heqja e gjirit. Shumica e pacientëve me neoplazi intraepiteliale ndjekin të njëjtën rrugë.

Kur lind e nevojshme heqja e gjithë gjirit gjatë operacionit?

Format më të avancuara të kancerit trajtohen me heqjen e të gjithë gjirit, sipas një teknike të quajtur Mastektomi radikale e modifikuar, e cila përfshin heqjen e gjëndrës, nyjeve limfatike sentinel dhe / ose të gjitha nyjeve limfatike në sqetull, e rrallë pjesërisht, ose i gjithë muskulit të kraharorit dhe shpesh edhe të lëkurës që e mbulon. Në shumë raste sot është e mundur të ruhet thithi i gjirit dhe një pjesë e madhe e lëkurës me teknikën e Mastektomisë që ruan kompleksin e areolës dhe thithit (mastektomi që kursen thithin). Zona areolare trajtohet me një dozë radioterapie të shënjuar që mund të jepet direkt në sallën e operacionit. Si kryhet rindërtimi i gjirit?

Si me kirurgji konservative ashtu edhe në rastin e Mastektomisë, kryhet rindërtimi i gjirit: në raste të rralla, nëse gruaja duhet t’i nënshtrohet Radioterapisë, ajo duhet të presë përfundimin e terapisë, e cila mund të ndikojë në cikatrizimin dhe shërimin, përndryshe vazhdohet interventi me plastikën e gjirit. Pas operacionit, një vlerësim i saktë histologjik dhe biologjik është baza për përcaktimin e terapive mjekësore paraprake për të minimizuar rrezikun që sëmundja të përhapet në organet e tjera (metastaza të largëta). Për këtë arsye, shumicës së pacientëve u ofrohet terapi me ilaçe kundër kancerit. Kur kryhet kimioterapia? Kimioterapia është e dobishme, por nuk është gjithmonë e nevojshme dhe duhet të përshkruhet pas një vlerësimi të personalizuar të secilit rast. Përshkruhet gjithashtu në format fillestare (stadi I dhe II) si masë paraprake dhe përfitimi, për sa i përket viteve të mbijetesës është më i madh se në format e avancuara të kancerit. Vitet e fundit, përdorimi i kimioterapisë neoadjuvante është përhapur, domethënë administrohet para operacionit për të zvogëluar madhësinë dhe agresivitetin e tumorit. Radioterapia zgjat disa minuta dhe duhet të përsëritet pesë ditë në javë, deri në tre, pesë apo gjashtë javë rresht. Në përgjithësi, trajtimi me Radioterapi mund të kombinohet me përdorimin e barnave.

Cilat janë medikamentet që mund të përdorin pacientet?

Kur hiqet kanceri i gjirit, dërgohet në laborator për të studiuar karakteristikat e tij biologjike, në veçanti statusin e receptorëve estrogjen dhe progesteron, të cilat janë dy hormone femërore. Pacientët, kanceri i të cilëve është pozitiv sa i përket receptorëve të estrogjenit munden te përdorin ilaçe që bllokojnë estrogjenin, siç është tamoxifen_i, i cili përshkruhet në pilula për pesë vjet pas operacionit. Në gratë e moshës riprodhuese ky ilaç shpesh kombinohet me një frenues të ngjashëm LH-RH_së i cili shkakton një menopauzë të përkohshme.Ilaçet e tjera, të quajtur frenues të aromatazës përdoren me të njëjtin funksion, kryesisht të rezervuara për gratë që tashmë janë në menopauzë. Tumori gjithashtu ekzaminohet nga anatomopatologu për të zbuluar praninë e një receptori të quajtur HER-2/ neu. Nëse kjo është e pranishme dhe paraqitet në një mënyrë domethënëse, rreziku i një rikthimi të sëmundjes është më i madh. Për këtë arsye u është propozuar, për disa vite, grave pozitive për këtë test, të marrin një ilaç biologjik të quajtur Tras tuzumab (Herceptin), një substancë që bllokon receptorët dhe parandalon rritjen e tumorit. Medikamente te tjera biologjike janë duke u studiuar.

Po nëse çrregullimi është beninj?

Shumë gra midis moshës 30 dhe 50 vjeç paraqesin shenja të dysplazisë së gjirit, një ndryshim beninj i indeve të gjirit nuk ka asnjë lidhje me kancerin, por mund të shkaktojë një shqetësim në kohën e diagnozës. Ekzistojnë disa forma të displazisë, më e zakonshme prej të cilave është sëmundja fibrocistike. Në displazinë fibrocistike me kiste të vogla, më të shpeshta midis moshës 30 dhe 40 vjeç, ka kiste të vogla të mbushura me lëngje, më të dukshme gjatë periudhës premenstruale. Dhimbja mund të jetë e pranishme. Në displazinë me kiste të mëdha, më të shpeshta te gratë midis moshës 40 dhe 50 vjeç, vërehet prania e një ose më shumë kisteve të mëdhenj në formë të rrumbullakët dhe me përmbajtje të lëngshme. Megjithatë tumori më i shpeshtë beninj është fibroadenoma, e cila shfaqet më tepër në moshat 25 deri në 30 vjeç. Duket si një nodul i vetëm, i fortë dhe shumë i lëvizshëm që zakonisht është i dhimbshëm. Cilat janë simptomat e displazisë dhe fibroadenomave?

Simptomat që shoqërojnë displazitë dhe fibroadenomat janë: ndjenja e shtrëngimit në gji; dhimbje në gji; shfaqja e nodujve që gruaja mund t’i “ndiejë” me dorën e saj. A ka ndonjë mënyrë parandalimi për kancerin e gjirit? Ju mund të zvogëloni rrezikun tuaj për t’u sëmurë me një sjellje të kujdesshme dhe disa teste kontrolli, të listuara më poshtë. Është mirë të kryeni ushtrime fizike dhe të ushqeheni me pak yndyrna dhe më shumë perime (fruta dhe perime, veçanërisht brokoli dhe lakër, qepë, çaj jeshil dhe domate). Fëmijë që ushqehen me gji gjithashtu ndihmojnë në luftimin e kancerit të gjirit, sepse ushqyerja me gji lejon qelizën e gjirit të përfundojë pjekurinë e saj dhe për këtë arsye të jetë më rezistente ndaj çdo transformimi neoplazik.

Sa na ndihmon dieta ushqimore në parandalimin e sëmundjes?

Disa studime shkencore kanë treguar dobinë e një diete të veçantë në parandalimin e rikthimeve të kancerit të gjirit tek gratë tashmë të prekura. Tani po vlerësohet dobia e së njëjtës dietë në parandalimin parësor, pra tek ato që ende nuk janë sëmurë. Në bazë të kësaj diete ka një konsum të lartë të fitoestrogjeneve (hormonet bimore të ngjashme me estrogjenet femërore, të cilat përmbahen kryesisht në sojë dhe derivatet e saj, por edhe në algat, farat e lirit, lakrën, bishtajoret, frutat e pyllit, në drithërat e plota). Përveç kësaj, sheqernat e rafinuar duhet të jenë të kufizuar, të cilët kanë efektin e ngritjes së insulinës në gjak dhe rrjedhimisht nxitjen e diabetit, në favor këto të sheqernave të papërpunuara dhe niseshtesë. Përsëri: këshillohet të konsumohen shumë perime të përziera (rrepë, mustardë, rukola, lulelakër, lakër Brukseli, rrepkë, lakër) sepse ato veprojnë në mënyrë pozitive ndaj metabolizmit të hormoneve. Së fundi, është mirë që t’i jepet përparësi peshkut mbi proteinat e tjera shtazore, të shoqëruara me sasi të mëdha të fibrave (përmes konsumimit të frutave, drithërave, perimeve, bishtajoreve etj.). Duhet kufizuar marrja e produkteve të qumështit dhe vezëve, duke mbajtur në vëzhgim sasinë totale të kalciumit për të parandaluar osteoporozën.

Cili është mesazhi juaj për të gjitha gratë?

Promovo zbulimin e hershëm të kancerit! Çdokush luan një rol në reduktimin e peshës së kancerit! Së bashku në luftën kundër kancerit! Të parandalosh është më mirë sesa të kurosh!