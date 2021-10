U arrestua për tenderin e uniformave të policisë, GJKKO refuzon kërkesën e ish-drejtoreshës së Ministrisë së Brendshme Edlira Naqellari

Gjykata e Apelit të Posaçëm ka refuzuar kërkesën e Edlira Naqellarit për t’i rikthyer telefonin.





Lajmi konfirmohet nga gazetarja Klodiana Lala.

Kujtojmë se Naqellari, me detyrë ish-drejtoreshë e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brendshme, ndodhet në arrest me burg dhe akuzohet për ‘’shkelje të barazisë në tendera’’ për tenderin 28 miliardë lekë për të cilin SPAK bashkë me të arrestoi dhe 9 zyrtarë të tjerë të Ministrisë së Brendshme.

Ish-drejtoresha ka pasur rol në caktimin e çmimit të uniformave në treg.