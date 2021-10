“PD ka njoftuar protestë para kryeministrisë”, Ambasada e SHBA thirrje shtetasve amerikanë në Tiranë: Shmangni tubimet, mund të jetë manifestim paqësor

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ka lëshuar një njoftim për qytetarët e saj në Shqipëri.





Ajo thotë, se gjatë kësaj të mërkure në orën 17:00, është paralajmëruar një protestë para godinës së kryeministrisë, lidhur me rritjen e çmimit të energjisë elektrike në Shqipëri.

Në njoftimin e ambasadës thuhet më tej, se personat që do të marrin pjesë në tubim, me gjasë do të zhvendosen në lokacione të ndryshme në Tiranë. Kësisoj, ata kërkojnë nga qytetarët e tyre të shmangin tubimet e mëdha në qytet dhe të ndjekin mediat për përditësimet më të fundit.

Njoftimi i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës:

Vendndodhja: Përpara zyrës së Kryeministrit në Bulevardin “Deshmoret e Kombit” në Tiranë (pika e njoftuar e grumbullimit)

Data/Koha: E Mërkurë 6 Tetor 2021, 5:00 pasdite

Njoftimi: Partia Demokratike (PD) e Shqipërisë ka njoftuar se do të zhvillojë një protestë në zyrën e Kryeministrit. Qëllimi i deklaruar është kundër rritjes së kostos së energjisë elektrike në Shqipëri. Kjo protestë mund të migrojë në vende të tjera në Tiranë, ose tubime të ngjashme mund të shfaqen në pjesë të tjera të qytetit. Kohëzgjatja e mbledhjes së pritshme është e panjohur.

Qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin çdo tubim të madh në qytet. Ndërsa shumë ngjarje të mëdha publike mund të zhvillohen në mënyrë paqësore, disa situata mund të ndryshojnë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve vendore të zbatimit të ligjit për informacionin më të fundit.

Veprimet për tu ndërmarrë:

Shmangni tubimet e mëdha dhe çdo zonë ku demonstratat janë të pashmangshme ose të vazhdueshme.

Jini të vetëdijshëm për rrethinën tuaj.

Monitoroni mediat lokale për përditësime.