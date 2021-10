Penguan rritjen e kufirit të borxhit/ Biden shpërthen ndaj republikanëve: Po luajnë ‘ruletë ruse’ me ekonominë amerikane

Joe Biden po takohet me udhëheqës të bankave dhe bizneseve amerikane në lidhje me kufirin e borxhit federal , me plane specifike pasi republikanët bllokuan rritjen e kufirit të borxhit duke mos votuar pro.





Ai akuzoi demokratët se po luajnë “ruletë ruse” me ekonominë amerikane.

Edhe një herë, ai theksoi rrezikun e mospagimit të borxheve nga SHBA, të cilën do ta bëjë nëse Kongresi nuk e ngre kufirin e borxhit për herë të parë në histori deri në afatin e 18 tetorit .

“Mospagimi i borxhit, i cili mund të ndodhë pas 18 tetorit, do të thotë që përfitimet e sigurisë sociale do të ndalen,” tha Biden. “Pagat për anëtarët e shërbimit do të ndalen. Përfitimet për veteranët do të ndalen, dhe shumë më tepër. Dështimi për të rritur kufirin e borxhit do të minojë sigurinë e letrave me vlerë të Shteteve të Bashkuara , do të kërcënojë statusin e rezervës së dollarit si një monedhë botërore në të cilën mbështetet bota, do të nënvlerësojë vlerësimin e kreditit të Amerikës dhe do të rezultojë në një rritje të normave të interesit për familjet që flasin në lidhje me hipotekat, kreditë për automjetet, kartat e kreditit. ”

Ai vuri në dukje, edhe një herë, se Kongresi ngriti kufirin e borxhit tre herë nën Donald Trump . Gjatë presidencës së Trump, republikanët shtuan gati 8 trilion dollarë në borxhin e vendit, tha Biden.

