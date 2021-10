Rritja e çmimit të energjisë, Von der Leyen: Brenda javës publikojmë planin afatgjatë të BE

Në samitin Ballkani Perëndimor-BE, në Slloveni, u fol edhe për krizën e energjisë që po prek botën dhe që është paralajmëruar të vijë edhe në Shqipëri, që do të shoqërohet me çmime marramendëse.





Von der Leyen është shprehur se “Sa i përket rritjes së çmimit të energjisë, është e qartë që 90% e gazit është e importuar. Kemi detyra për të përmbushur, do të kemi një deklaratë ditët në vijim lidhur me këtë çështje. Do të shohim edhe veprimin tonë në planin afatgjatë”.

Ndërsa Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel tha : Ne ndjejmë nevojën, rëndësinë për të vepruar, mbi të gjitha për prioritetet, për reformat, vlerat, investimet, dhe kemi qenë mjaft aktivë ditët e kaluara për të ndihmuar, për të lehtësuar dhe mbi të gjitha për të bërë progres. Kemi pasur dhe një darkë informale dhe sot kemi dhënë shembuj konkretë. Nëse duam të jemi më efikasë e më të vendosur, na duhen patjetër edhe rezultate të tjera. Megjithatë, kemi treguar përfshirje konkrete. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë partnerët tanë dhe dëshirojmë të bashkëpunojmë me ta.

Sa i përket rritjes së çmimeve të energjisë, do diskutojmë në takime të tjera. Do të bëhen përgatitje serioze, në mënyrë që të japim disa orientime. Dhe do të kemi edhe mbështetjen e Komisionit Evropian lidhur me këtë. KE do të publikojë një deklaratë lidhur me këtë çështje, në mënyrë që të kemi të gjithë një informacion të përbashkët. Të punojmë për këtë, që të japim orientimin tonë në një tjetër nivel. Do ishte mirë të gjenim një qasje të përbashkët lidhur me këtë.