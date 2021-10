Covid-19/ Britania e Madhe heq 47 vende nga ‘lista e kuqe

Lista e kuqe e udhëtimit e Anglisë do të reduktohet nga 54 vende në vetëm shtatë. Lajmi u bë i ditur nga thotë Sekretari i Transportit.





Kjo do të thotë që njerëzit që vijnë nga Afrika e Jugut, Meksika dhe Brazili, ndër të tjera, nuk do të kenë më nevojë për karantinë.

Udhëtarët e vaksinuar plotësisht në Angli nga 37 vende të reja do të kenë gjithashtu më pak kërkesa për hyrje. Rregullat e distancës sociale do të hiqen për baret dhe restorantet në Irlandën e Veriut nga 31 tetori. Klubet e natës gjithashtu do të jenë në gjendje të rihapen që nga ajo datë Ndërsa mbajtja e maskave mund të kthehet në shkollat e Anglisë sipas planeve të paparashikuara.