Marrin fund tensionet mes repubikanëve dhe demokratëve/ Senati amerikan arrin marrëveshje për të rritur kufirin e borxhit deri në fillim të dhjetorit

Pas një jave të tensionuar, republikanët dhe demokratët kanë arritur marrëveshjen për të zgjatur tavanin e borxhit deri në fillim të dhjetorit. Mësohet se Senati do të rrisë kufirin e borxhit me 480 miliardë dollarë deri me 3 dhjetor.





Drejtuesit në Capitol Hill ishin në diskutime mesnatën e kaluar mbi ngritjen e kufirit të borxhit dhe shmangien e katastrofës ekonomike. Presidenti Biden theksoi rrezikun e mospagimit të borxheve nga SHBA, nëse Kongresi nuk e ngre kufirin e borxhit për herë të parë në histori.