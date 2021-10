Cilat shenja të horoskopit janë kampionë në puthje

Më trego shenjën e tij të Horoskopit për të të treguar se si do të të puthë. Këtu do të gjeni informacionin që ju patjetër dëshironi të keni.





Çfarë çështje e madhe puthja dhe sa i madh është roli i saj në një marrëdhënie. Kjo do të thotë, në çdo nivel të marrëdhënies. Ekziston një çështje kryesore, teknika, si dhe praktika, shumë do të pajtohen. Sigurisht, ata që merren veçanërisht me astrologjinë, me pasion thonë se shenja e Horoskopit të secilit luan një rol të rëndësishëm në performancën!

Këtu janë disa informacione për gjashtë përfaqësuesit e Horoskopit që konsiderohen “kampionë” në këtë “sport”:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ata që i përkasin shenjës së Dashit puthen mirë sepse ata thjesht e duan! Do të thotë aq shumë për ta të ndiejnë ose edhe më mirë të dëgjojnë se ata “po bëjnë një punë të mirë” që do t’i motivojë ata ta bëjnë atë edhe më mirë. Dije që në puthjen e partnerit të Dashit do të marrësh gjithçka për gjithçka! Shpirt dhe zemër!

Demi (20 Prill – 30 Maj)

Një shenjë vërtet pasionante, Demi gëzon artin e puthjes po aq sa atë të dashurisë. Prisni doza të mëdha paraprake pasi është pjesa e tyre e preferuar. Është sikur të kenë lindur për të puthur. Kjo vjen shumë natyrshëm për ta. Puthjet e tyre do t’ju emocionojnë dhe entuziazmi juaj do t’i emocionojë ata.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Natyra joshëse e një Gaforre është aq e ëmbël dhe e ngrohtë sa e bën të pamundur t’i rezistosh. Edhe ku të puth njërën prej tyre! Shumë e përshkruajnë përvojën si diçka që mund të ndryshojë jetën tuaj. Magjia që e shoqëron do t’ju bëjë të ktheheni përsëri dhe përsëri.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Çdo gjë në këtë shenjë ka të bëjë me gatishmërinë e tyre për të komunikuar aftësinë e tyre për të bërë gjithçka në mënyrë perfekte. Edhe puthjen, natyrisht. Luanët puthen me qëllim. Ata duan të të magjepsin dhe patjetër do të kenë sukses. Luani është ndoshta shenja më e mirë në puthje, kryesisht sepse të qenit më i miri në gjithçka është puna e tij!

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Mirë. Po flasim për një rast të veçantë. Akrepi nuk dëshiron t’ju puthë. Nëse nuk duhet! Edhe nëse është një lidhje, atëherë ai padyshim që nuk ka zgjedhje. Edhe çfarë e bën atë të mirë në diçka që nuk i intereson vërtet? Por fakti që ai do ta bëjë atë me një zell të pakufizuar pasi nuk dëshiron t’i japë të drejtë askujt që të mendojë se i mungon pasioni në çështjet e dashurisë dhe seksit.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Nëse doni të puthni dikë që është i lirë në shpirt dhe nuk i intereson se si do ta puthni, kërkoni sot një Shigjetar. do të përjetoni një puthje ndryshe. Sikur të ishe vetëm në gjithçka. Edhe si është e mirë një gjë e tillë, ju pyesni? Është e thjeshtë. Shigjetari nuk do të përpiqet t’ju bëjë përshtypje. Ata do të jenë të interesuar vetëm të shijojnë vetë puthjen.