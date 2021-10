E shkuar e harruar? Ish-at do të rikthehen për këto tre shenja horoskopi

Ndonjëherë dashuria rezervon surpriza dhe gjatë sestitlit të Saturnit me hënën, tre shenja do të përjetojnë rikthimin e një dashurie të shkuar:





Demi

Kur kthehet ai që është larguar, ndonjëherë i thoni vetes se nuk është kthyer vërtet tek ju. është normale të ndiheni të trembur kur kthehet dikush që keni dashur shumë sepse natyrshëm, ju lind droja se mund të lëndoheni përsëri. Por ndonjëherë nuk është ky motivi i rikthimti të dashurisë së shkuar.

Ndonjëherë çiftet kanë nevojë të jenë të ndarë për ca kohë për të marrë ca leksione dhe për t’u përmirësuar. Për të kuptuar vërtet çfarë është dashuria pa kusht, ky është udhëtimi që duhet të përshkoni. Duhet të kaloni një periudhë ku ndiheni të thyer, të pasigurt dhe pa e ditur ku po shkoni, e më pas të gjendeni ballë për ballë me personin që ju ka lënduar më shumë, por e doni si askënd tjetër.

Këtë herë është ndryshe. Por të takon ty të besosh. Edhe pse mund të mos ndodhë menjëherë, ky është hapi i parë drejt një kapitulli të ri. Nuk ka problem nëse keni frikë dhe nuk është ky momenti të perceipitoni në diçka, duhet të bëni kujdes të mos rrezikoni atë që doni më shumë, sepse mund të përfundojë si më parë. Të dy mund të prezantoheni si versione të reja të vetvetes dhe ndoshta në këtë mënyrë do të shihni më në fund se cili ishte problemi i ndarjes suaj.

Luani

Gjatë këtij viti, vizioni juaj për marrëdhëniet ka ndryshuar radikalisht. Keni mësuar shumë, prandaj e dini ç’vjen pas. Dhe një pjesë e mirë e kësaj përgjigje është rezultat i një marrëdhënieje të shkuar. Kjo marrëdhënie me shumë mundësi ju ka shkaktuar shumë dhimbje në zemër, por nëse do të ktheheshit pas, shihni një objektiv ndryshe. Arrini të kuptoni nëse ky person ka bërë gjithçka për të marrë një leksion? Mendojeni këtë person që ju ka lënduar, sepse po kthehet në jeetën tuaj…jo për t’ju lënduar por sepse jeni gati për një shërim më të thellë. Mendoni se çfarë ju ndalon ta shihni këtë person si një mik në jetën tuaj. Përpiquni të jeni të hapur ndaj gjërave që do të vijnë sepse kjo dashuri e vjetër do të luajë një rol të rëndësishëm në shërimin tuaj i cili do të vijë së shpejti.

Akrepi

Dashuria është diçka e mrekullueshme, por kur një marrëdhënie intensive romantike mbaron, zakonisht përpiqeni ta injoroni këtë person krejtësisht. Ju tentoni të gjeni të gjitha arset pse marrëdhënia nuk ishte e shëndetshme ose pse nuk funksionoi për një kohë të gjatë. Pastaj bëni atë që dini të bëni më mirë duke ndërtuar mure aq të larta sa askush s’mund t’i kapërcejë. është më mirë të pranoni që dikë i cili ju ka lënduar e doni ende, se sa të injoroni ndjenjat tuaja. Me këtë veprim, do të keni mundësinë të pranoni disa të vërteta dhe të merrni disa përgjegjësi. Në rastin tuaj, ish-i që kthehet, është dikush që ju ndihmon të kaloni nga një version i vetes në një tjetër. Por në vend që të përpiqet tia nisë nga e para, Akrepi zhytet në trishtimin e vet dhe provon një dështim të ri.