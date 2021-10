FOTO/ Të bekuar me një vajzë, Elia Zaharia dhe Princ Leka sot festojnë ditën e shënuar

5 vite më parë u mbajt dasma e dytë mbretërore në Shqipëri, ajo e nipit të Ahmet Zogut, të parit mbret të shqiptarëve, Leka II, me aktoren Elia Zaharia, pas të parës dasmë mbretërore të organizuar më 23 prill 1938, ajo e Mbretit Zog me Geraldina De Nagy Appony.





Dasma e tyre patjetër që mori gjithë vëmendjen e mediave atë kohë dhe sot pas 5 vitesh, Elia Zaharia e ka kujtuar me disa momente të veçanta dhe me një dedikim special për bashkëshortin e saj.

“Sot pesë vite më parë. Koha ka fluturuar me ty @princleka Faleminderit për dashurinë dhe përkujdesjet e pakursyera, si në ditën e parë! Faleminderit miq që e bëtë dasmën tonë të paharrueshme, më të bukur se ç’mund ta kishim ëndërruar! Faleminderit Zot që na bekove me vogëlushen tonë, duke na e përmbushur jetën me një dashuri të pakrahasueshme”, shkruan Elia.