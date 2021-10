Aksident në Tiranë/ Humb kontrollin e mjetit dhe dëmton lokalin me dyqanin e rrobave, 36-vjeçari largohet nga vendngjarja

Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë. Policia bën me dije se shtetasi me inicialet B. C, 36 vjeç duke drejtuar mjetin tip “Benz”, ka humbur kontrollin e tij dhe ka dëmtuar një dyqan rrobash dhe ambientin e jashtëm të një bar-kafeje dhe më pas është larguar nga vendngjarja. Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Ibrahim Dervishi”, ndërkohë që policia po punon për kapjen dhe shoqërimin





Tiranë

U referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe punohet për kapjen dhe shoqërimin e shtetasit B. C, 36 vjeç, pasi në rrugën “Ibrahim Dervishi”, duke drejtuar mjetin tip “Benz”, ka humbur kontrollin e tij dhe ka dëmtuar një dyqan rrobash dhe ambientin e jashtëm të një bar-kafeje dhe më pas është larguar nga vëndngjarja. Punohet për kapjen, shoqërimin e tij dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.