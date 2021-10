Vaksina e COVID-19/ Italia jep dritën jeshile për dozën e tretë për moshën mbi 60 vjeç dhe disa kategori

Jepet “OK” nga Ministria e Shëndetësisë së Italisë për administrimin e dozës së tretë (përforcuese) të vaksinës kundër Covid për njerëzit delikatë të të gjitha moshave dhe për të gjithë mbi 60. Drita jeshile ka ardhur pas rezolutave të fundit të Agjencisë Evropiane të Barnave (EMA).





Doza e tretë, parashikon qarkorja ministrore, “gjithmonë duhet të administrohet pas të paktën gjashtë muajsh nga përfundimi i ciklit të vaksinimit parësor”.

Kushtet shoqëruese/para-ekzistuese të brishtësisë së lartë, për dozën përforcuese të vaksinës, janë: sëmundjet e frymëmarrjes (fibroza pulmonare idiopatike; Sëmundjet e frymëmarrjes që kërkojnë terapi me oksigjen); sëmundjet kardiovaskulare; Pacientë pas shok kardiogjenik; sëmundjet neurologjike (Skleroza amiotrofike anësore dhe sëmundje të tjera të neuroneve motorike; Skleroza e shumëfishtë; Distrofia muskulare; Paraliza cerebrale infantile; Myasthenia gravis; Çrregullime neurologjike disimune).

Dhe përsëri, persona me diabet dhe endokrinopati të tjera të rënda (diabeti i tipit 1; diabeti i tipit 2 i trajtuar me të paktën 2 ilaçe për diabetin ose me komplikime; sëmundja e Addison-it; Panhypopituitarism); sëmundje të mëlçisë (cirroza e mëlçisë); sëmundjet cerebrovaskulare (Ngjarje cerebrale ishemike-hemorragjike me dëmtim të autonomisë neurologjike dhe njohëse; Goditje në 2020-21; Goditje para vitit 2020 me një renditje më të madhe ose të barabartë me 3); Hemoglobinopatitë (Talasemia madhore; Anemia e qelizave drapër; Anemi të tjera të rënda); patologji të tjera (Fibroza Cistike; Sindroma Down; Obeziteti i rëndë); Paaftësia fizike, shqisore, intelektuale dhe mendore (Aftësi të kufizuara serioze në përputhje me ligjin 104/1992 neni 3 paragrafi 3).

Rezza: Doza e tretë jo për të gjithë popullatën

Të paktën tani për tani, shpjegon drejtori i parandalimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Gianni Rezza, “nuk ka ide për një thirrje universale me dozën e tretë për të gjithë popullatën”.

Imunizimet e adoleshentëve po fluturojnë

Ndërkohë, fushata anti-Covid arrin 80% mbulim dhe imunizimet e adoleshentëve fluturojnë, me 2.8 milion të rinj 12-19 vjeç (62%) tashmë të vaksinuar.

Pothuajse 3 milionë mbi 50 vjeç ende pa mbulim

Nëse në frontin e adoleshentëve tashmë janë 2,873,666 ata që kanë përfunduar ciklin e vaksinimit, për ata mbi 50 vjeç, gati 3 milionë ende pa mbulim, ende nuk është mirë. Në veçanti, ka 229,844 mbi 80 vjeç pa doza, 483,149 mbi 70, 839,670 mbi 60 dhe 1,435,196 mbi 50 vjeç.