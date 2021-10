Bëhuni gati! Po vijnë rrymat e ftohta nga Europa, ja si do jetë moti këtë javë

Java e ardhshme do të sjellë dimrin e ftohtë në Shqipëri. Shërbimi Meteorologjik Ushtarak ka bërë me dije se në të gjithë vendin do të ketë reshje shiu të herëpashershme. E hëna dhe e enjtja do të shoqërohen me rrebeshe.





Sipas SHMU, në Mesdhe shihet tendenca e ardhjes së rrymave më të ftohta nga veriu i Europës. Së enjtes parashikohen reshje dëbore në veri e verilindje të vendit që përkojnë më dëborën e parë të këtij sezoni. Dëbora do të prekë vendet me lartësi deri në 900 metra.

Era e fortë është gjithashtu një tipar i motit që do të pushtojnë vendin tonë këtë javë. Në brigjet detare, ajo do të jetë e fortë kryesisht ditën e enjte duke sjellë dhe shtim të dallgëzimit deri 5 në ballë. Temperaturat pritet të jenë mjaft të ulëta dhe do të zbresin deri në dy gradë.