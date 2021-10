Ëndrra drejt Botërorit, zbuloni sa kanë përfituar lojtarët kuqezi

Shqipëria mbrëmjen e djeshme ka arritur të korrë një fitore historike ndaj Hungarisë në Budapest falë golit spektakolar të Armando Brojës.





Shqipëria falë këtij suksesi është më pranë se kurrë ëndrrës së kualifikimit për në Botërorin e vitit të ardhshëm në Katar ku për herë të parë ka grumbulluar në një fazë eliminatoresh plot 15 pikë dhe të arrijë 5 fitore në fazën e grupeve. Ajo që bie më shumë në sy janë shpërblimet e kuqezinjve ku ndaj Hungarisë lojtarët e Kombëtares kanë marrë për fitore 6000 euro në transfertë dje dhe fitorja në shtëpi 4000 euro që në total shkon 10.000 euro vetëm me Hungarinë.

Me Poloninë në transfertë nuk ka pasur sepse kuqezinjtë janë mundur dhe në rast triumfi në Tiranë ndaj polakëve shuma shkon 6000 euro dhe në rast barazimi 4000 euro. Ndaj Anglisë në Tiranë nuk ka pasur shpërblim sepse Shqipëria ka humbur, por në rast triumfi në “Wembley” atëherë shuma shkon 10.000 euro dhe barazimi 6000 euro.

Ndaj Andorrës në transfertë ka pasur 1000 euro shpërblim pasi Kombëtarja fitoi ndërsa në Tiranë në rast suksesi shkon në 500 euro dhe barazimi asnjë premio. Me San Marinon nuk ka pasur shpërblim as në transfertë as në shtëpi ndonëse në të dyja sfidat kuqezinjtë kanë dalë fitimtarë. Gjithsej deri më tani lojtarët shqiptarë kanë marrë në total 11.000 euro shpërblim. Panorama Sport