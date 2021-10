“Prioritet absolut prerja e lidhjeve të politikës me krimin”, Lulzim Basha flet pas takimit me ministren britanike Morton

Kreu i PD-së Lulzim Basha ka pritur sot në një takim ministren britanike për Evropën, Wendy Morton.





Në një prononcim për mediat Basha tha se është i inkurajuar nga biseda, ku prioritet absolut i qeverisë britanike dhe PD-së është prerja e lidhjeve të politikës me krimin e organizuar.

“Takimi me ministren për Evropën dhe Amerikat të qeverisë britnaike, ishte një mundësi e dyfishtë, së pari tregon nivelin e lartë të interesit britanik për Shqipërinë, dhe në veçanti për çështjet që janë kauzat e PD-së dhe qytetarëve, që janë çështjet e demokracisë, bashkëpunimit të krimit të organizuar me politikën për të vjedhur zgjedhjet sikurse ndodhi në 25 prill dhe të luftës kundër krimit të organizuar, lirisë së medias, dhe të ardhmes së marrëdhënieve shqiptaro-britanike, për praninë e investimeve britanike në Shqipëri, dhe fatin e mijëra shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë atje.

Partia Konservatore britanike dhe PD në veçanti në 4 vitet e fundit kanë ndërtuar një marrëdhënie të ngushtë bashkëpunimi. Edhe në bisedën mes delegacioneve jemi fokusuar në prioritetet e përbashkëta, në luftën ndaj krimit të organizuar dhe lidhjes së politikës me klrimin. Dua ta theksoj, që qeveria britanike dhe PD ndajnë një prioritet të rëndësishëm, prerja e lidhjeve të politikës me krimin është një prioritet absolut. Jam shumë i inkurajuar nga biseda me të, që këto prioritete janë pjesë e hapave konkretë që britanikët tashmë kanë hedhur dhe do të vazhdojnë të hedhin”, tha Basha.