“Si ka mundësi që shteti nuk ka minimum respekti” / Vesa Luma reagon ashpër nëpërmjet postimit të saj!

Këngëtarja e njohur Vesa Luma është shumë aktive në rrjete sociale, duke shprehur shpesh mendimin e saj lidhur me situata të ndryshme shqetësuese apo tema diskutimi.





Vesa prej vitesh tashmë jeton në Zelandën e Re, por këtë vit ajo është rikhtyer në vendlindjen e saj. Ajo nuk ka ardhur vetëm, por e shoqëruar nga djali, Liam dhe bashkëshorti i saj.

Së fundmi këngëtarja ka postuar një foto në Instastory ku duket aktori, muzikanti, aktivisti dhe njëkohësisht autori i njohur Çun Lajçi, ulur në një karrige me një tavolinë me libra që qëndron para tij. Vesa e shoqëroi fotografinë me fjalët:

“Gjithë jetën ia kushton artit, teatrit, skenës, librave dhe në fund… Si ka mundësi që shteti nuk ka minimum respekti për artistët e sidomos për një gjeneratë të tillë që kanë dhënë aq shumë për këtë vend!”