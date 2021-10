Horoskopi për ditën e sotme, 16 tetor 2021

Dashi





Sot mund të merreni me shumë punë të minutës së fundit. Ju mund të thirreni për të gjykuar një mosmarrëveshje midis kolegëve, të afërmve ose fqinjëve. Në varësi të natyrës së grindjes, mund të jeni në gjendje të ndërmjetësoni një armëpushim të përkohshëm.

Demi

A po përjetoni një dhimbje koke sot? A jeni i shqetësuar se e keni tepruar pak me festat dhe alkoolin? Mos u mërzit. Së shpejti do të ktheheni në rrugën e duhur. Paraja do të fillojë të rrjedhë përsëri dhe mënyra juaj e jetesës do të ndryshojë për mirë.

Binjakët

Aspektet planetare të sotme mund t’ju kenë shkaktuar ethe të vogla. Nëse keni dëshirë të largoheni për një kohë të caktuar, bëjeni këtë. Provoni një eksperiencë të re. Ndoshta sot keni nevojë për një pushim nga rutina juaj e përditshme.

Gaforrja

Në rregull, festa ka mbaruar. Ka ardhur koha për të hequr dorë nga kënaqësitë “mëkatare”, shampanja, tartufet me çokollatë dhe kush e di çfarë tjetër. Hidhini një sy shtëpisë tuaj dhe bëhuni serioz në lidhje me rregullimin e gjërave. Një kontroll realiteti është i nevojshëm.

Luani

Ju mund të jeni duke përjetuar një hapje të mrekullueshme ndaj ideve të reja dhe planeve madhështore. Ju jeni duke shijuar një imagjinatë aktive dhe intuita juaj është e mprehtë. Besoni në vetëdijen dhe besimin tuaj. Nëse një mik me një qëndrim negativ përpiqet t’ju largojë nga planet tuaja, mbajeni atë në perspektivë.

Virgjëresha

Nëse ndiheni të shqetësuar sot, mos u mërzisni. Përdorni energjinë tuaj për të bërë diçka fizike. Shkoni për një shëtitje ose luani tenis. Çdo gjë që ju ndihmon të çlironi energjinë e tepërt do t’ju bëjë mirë. Është e rëndësishme që t’u kushtoni vëmendje sinjaleve të trupit tuaj. Duke bërë një gjumë të mire natën, do të ndiheni të freskuar nesër.

Peshorja

Ju mund t’i trullosni me energjinë tuaj. Aktualisht po mendoni për një udhëtim të gjatë jashtë vendit. Nëse keni organizuar një dalje sot me të dashurin tuaj, mund të mos shkojë sipas planit. Shpirti juaj sipërmarrës është mjaft i fortë, pavarësisht nëse jeni apo jo në të vërtetë në punë.

Akrepi

Kjo do të jetë një ditë e mirë për të ndjekur disa interesa të reja. Ndoshta kohët e fundit keni zbuluar një libër që hap zona të reja për ju. Nëse ëndrrat kohët e fundit ju kanë trazuar gjumin, përpiquni të kujtoni ndjenjën e përgjithshme që keni pasur dhe reflektoni për këtë për një kohë. Me siguri do të kuptoni se është vetëm një mbetje emocionale.

Shigjetari

A jeni lodhur me gjithçka përreth jush tani? Po fantazoni që të dilni nga dera dhe të mos ktheheni? Vazhdoni vetëm për sot! Ju ndoshta keni nevojë për një pushim nga gjithçka që ju rrethon. Familja juaj do të jetë e lumtur të kalojë kohë me ju.

Bricjapi

Gjërat kryesore që duhet të bëni sot janë të pushoni dhe të shijoni ditën tuaj. Ju mund të ndiheni pak të shqetësuar dhe po mendoni për një udhëtim pune, që nuk ju emocionon. Qëndroni vigjilentë, sepse sot mund të merrni një mesazh të rëndësishëm nga dikush larg.

Ujori

Libidoja juaj mund të jetë në shpejtësi të lartë sot dhe ju jeni gati për dashuri. Dukeni dhe ndiheni shkëlqyeshëm. Mundohuni të bëni më të mirën për të arritur atë që doni. Nëse nuk është e mundur të mblidheni këtë mbrëmje, shihni nëse mund të planifikoni së shpejti një interlud romantik.

Peshqit

Kjo është një ditë kur mund të kuptoni se çfarë ju ka munguar në një lidhje të caktuar. Ju vini re se ndërsa në sipërfaqe gjithçka duket mirë, ekziston një mungesë e veçantë e pasionit të vërtetë. Tani ju duhet të vendosni se çfarë të bëni në lidhje me aspektin profesional.