Skandali në Britaninë e Madhe/ Mbi 40 mijë qytetarë kanë marrë përgjigje të gabuar të infektimit me Covid-19

Zyrtarët britanikë po përballen me pyetje dhe kritika në lidhje me kompaninë e testimit Covid, “Immensa” të lidhur me rezultatet e dyshuara të gabuara të PCR.





Sipas “The Guardian” klinika shëndetësore Immensa është nën hetim pasi Agjencia e Sigurisë Shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar (UKHSA) zbuloi se të paktën 43,000 njerëzve mund t’u jetë dhënë gabimisht një rezultat negativ i testit Covid, duke çuar në pezullimin e testimeve në laboratorin privat në Wolverhampton.

Ai pasoi një hetim në raportet e njerëzve që morën rezultate negative të testit PCR pasi rezultuan pozitivë.

Immensa u themelua në maj 2020 nga Andrea Riposati, një ish -konsulent menaxhimi dhe pronar i një kompanie të testimit të ADN -së, vetëm tre muaj para se t’i jepej një kontratë testimi PCR prej 119 milion £ nga Departamenti i Shëndetit dhe Kujdesit Social (DHSC).