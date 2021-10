Nga aksidenti te lidhja me Bora Zemanin, Atdheu i thotë të gjitha

Që nga dalja e Atdheut nga emisioni “Për’puthen” është aluduar në media për një lidhje të mundshme në mes të Atdhe Xheravines dhe Bora Zemanit.





Mirëpo, tashmë këto aludime i ka hedhur poshtë vetë ish-konkurrenti i Përputhen. Në një intervistë për ‘FitStation’ me Çenkuela Hasën, Atdheu i ka thënë të gjjtha.

” Do jap një përgjigje se jam lodhur dhe unë. Në fillim e kam marrë me sportivitet dhe kam thënë hajde se një shaka. Unë isha i ftuar në një emision dhe e thashë një të vërtetë por portalet sërish shkruan cfarë deshën ata, “Atdheu shprehet për Bora Zemanin”. Ne as nuk kemi gjë dhe as do të kemi gjë bashkë me vajzë në fjalë se besoj i ka hapur probleme dhe asaj, patjetër më ka hapur probleme dhe mua, përderisa ka thashetheme dhe të gjithë e mendojnë që je në një lidhje dhe e mendojnë që je i lidhur, por jo s’ka asgjë dhe as ka patur.” – u shpreh Atdheu.

Moderatorja: A do të doje që të kishte?

Atdheu: Jo, se nuk shkon edhe me dashur, nuk shkon: “Konkureti i Pë r’puthen me moderatoren e programit.

Moderatorja: Në dashuri nuk ka rregulla Atdhe, nuk jam dakord me këtë që the

Atdheu: Në dashuri nuk ka rregulla por mentatliteti shqipëtar ashtu është , të ishim jashtë Shqipërisë ndoshta

Moderatorja: Pse ti je nga ta djem që shqetësohesh për mentalitetin

Atdheu: Nuk shqetësohem unë shqetësohet vajza huaj

Moderatorja: e kuptoj, qenka diskuatuar

Atdheu: Jo po flas dicka që është

Me kë të deklaratë ish konkurenti i Pë r’puthen mohoi edhe njëhëre ekzistencën e një lidhje me moderatoren Bora Zemani.