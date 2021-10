Akademia Albanologjike refuzon shkrirjen me Akademinë e Shkencave, Përzhita: Bashkëpunojmë për Fjalorin, Enciklopedinë e Historinë

Akademia e Studimeve Albanologjike ka refuzuar shkrirjen ose bashkimin e disa instituteve të saj me Akademinë e Shkencave. Pas propozimit të kryetarit Skënder Gjinushi, rektori Luan Përzhita, në “News 24 ” argumenton arsyet e vendimit.





“Senati akademik e ka quajtur të pamundur, sepse nuk e lejon ana ligjore. Senati mendon që ne duhet t’i mëshojmë forcimit të këtij instuticioni. Akademia e Studimeve Albanologjike ka peshë specifike e duhet të rrijë e unifikuar” tha Përzhita mes të tjerash.

Pas propozimit që dukej se rikthente institutet në Akademinë e Shkencave çka anulonte ndryshimet të vitit 2008, Përzhita, pati takime të nivelit të lartë me presidentin Ilir Meta dhe ministren e Arsimit, Evis Kushi.

“Kemi biseduar me dy personalitete, me Presidentin e Republikës dhe me ministren e Arsimit, të cilët janë njohur më nga afër me shqetësimet që ne kemi dhe kemi pasur mbështetjen e tyre në rrugën tonë. Së shpejti do të ngrihen grupet e punës për ligjin e shkencës ku do të ristrukturohen institucionet shekncore” , thotë Përzhita.

Ndonëse kalimi i instituteve nga Akademia e Studimeve Albanologjike te ajo e Shkencave refuzohet sepse zhbën ndryshimet e 2008-ës, Përzhita pohon se bashkëpunimet do të vazhdojnë.

“Një pjesë e mrië e studiuesve tanë janë pjesë e projekteve të Akademisë së Shkencave, që ëshët Historia e Shqipërisë, Fjalori i Gjiuhës shqipe dhe enciklopedia e popullit shqiptar”, tregon ai.

Si rektor, Përzhita synon përmirësimin e Akademisë Albanologjike, marrjen në punë të studentëve ekselentë, certifikimin e teksteve shkollore, e përtej ligjit për shkencën më shumë vëmendje për parqet arkeologjike, duke qenë se është arkeolog.