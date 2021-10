Ndarja nga jeta e ish-sekretarit Amerikan të Shtetit, Basha: Kombi ynë ka gjetur përkrahje nga SHBA dhe nga njerëz të mëdhenj si Colin Powell

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha iu është bashkuar mesazheve për ndarjen nga jeta të ish-sekretarit Amerikan të Shtetit, Colin Powell.





Përmes një reagimi në rrjetet sociale Basha thekson se kombi ynë ka gjetur përkrahje nga SHBA dhe nga njerëzit e mëdhenj si Colin Powell.

“Nëse ndokush pyet se pse ne shqiptarët kemi marrëdhënie te veçanta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përgjigjja janë personalitetet si Colin Powell. Në këtë botë të madhe, shpeshherë të pasigurt për fatet e shteteve, kombi ynë ka gjetur përkrahje nga ky vend i madh dhe nga njerëzit e mëdhenj si Colin Powell, që në momente përcaktuese për ne, na kanë qëndruar pranë, në sfida që pa ta, do të ishin të pakapërcyeshme. Ndaj, në këtë ditë të trishtë të ndarjes nga jeta të gjeneralit, ish-Sekretar i Shtetit të SHBA-ve dhe kryetarit të Udhëheqësve Ushtarakë, Colin Powell, ne nderojmë me respekt dhe mirënjohje figurën e tij, duke i shprehur ngushëllimet familjes, miqve, bashkëpunëtorëve të tij dhe popullit amerikan.

U prehtë në paqe!”, shkruan Basha.