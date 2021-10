Arrestohet një person në Kosovë, dyshohet për keqpërdorim të fëmijëve në pornografi

Policia e Kosovës njoftoi të mërkurën se ka arrestuar një person të dyshuar për “keqpërdorim të fëmijëve në pornografi”.





Në komunikatën e lëshuar për media i dyshuari identifikohet si shtetas i Kosovës, me inicialet I.G.

“Personi i arrestuar dyshohet se ka poseduar materiale (foto dhe video) me përmbajtje abuzuese seksuale me fëmijë. Këto materiale, duke përdorur aplikacione për komunikim online, i ka shkarkuar dhe i ka shpërndarë edhe me persona të tjerë”, thuhet në komunikatë.

Në cilësinë e provave, policia tha se ka sekuestruar një telefon celular dhe një laptop. Po ashtu u bë e ditur se me aktvendim të prokurorit, i dyshuari u dërgua në paraburgim për 48 orë. Në Kosovë, materialet pornografike me të mitur i ndjek Ligji për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik.