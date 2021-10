Afrimiteti i Fifit me Granitin është diskutuar tepër si në publik, ashtu dhe brenda shtëpisë së “Big Brother”.Së fundmi, Fifi ka folur me Donaldin në lidhje me raportin që ka krijuar me futbollistin.Donaldi i është drejtuar me fjalë të mira për Granitin dhe e ka pyetur se ç’do të bënte nëse ai do e puthte.





Me të qeshura, Fifi ka treguar se do ia kthente puthjen.

“Nëse do të puthte, ça do bëje?”, e ka pyetur Donaldi.

“Do e puth”, është përgjigjur Fifi.