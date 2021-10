Nga vetingu i politikanëve tek ndryshimet kushtetuese, Rama flet për amendamentet e PD: Jemi gati t’i ballafaqojmë opinionet

Kryeministri Edi Rama u shpreh se mazhoranca është e gatshme të ulet me përfaqësues të opozitës për të diskutuar amendamentet dhe propozimët e tyre që dorëzohen sot në Kuvend, për vetingun e politikanëve, ndryshime kushtetuese për reformën zgjedhore dhe reformën territoriale.





Por me rëndësi sipas Ramës është mënyra se si dy palë nuk bien dakort dhe se në procesin e doalogut të mos flitet “me pasqyra”.

“Dëshiroj që ne ti japim një shans të plotë dialogut, opozita ka bërë 3 propozime mund të bëjë edhe më shumë është në të drejtën e vet ne kemi detyrën ti japim mundësi këtyre propozimeve të diskutohen pa dëmtuar këtë proces diskutimi pa dhnë parprakisht opinione përfundimtare se nuk do ishte etike në raport me respektin ndaj këtij procesi që në raport me mishërimin politik nga ana jonë që jemi gati. Jemi gati t’i diskutjmë me ta dhe jo me pasqyra ku secili flet vet e nuk dëgjon cfarë thotë tjetri”, tha Rama.

Pyetje: Progres raporti nënvizoi që Shqipëria s’ka numër të lartë të zyrtarëve të akuzuar për korrupsion e të dënuar nga drejtësia, a mund të jepni një dorë nëse pranoni propozimin e PD për vetingun e politikanëve?

Përgjigja e Ramës: Nuk është etike që t’i komentoj këtu këto propozime duke pasur parsysh që ne kemi dhënë disponim total për ti diskutuar në mënyrë serioze në procesin e dialogut që sipas meje duhet të ushqehet me vullnet të mirë mes palëve, për këtë arsye do më ndjeni që të mos jap opinione para se ti japim këtij dialogu një shans real e të kemi mundësi t’i ballafaqojmë opinionet, t’i dëgjiojmë pa paragjykuar e duke kërkuar të dëgjohemi.

Cilësia e një bashkëjetesë në cdo instancë, nga familja e vogël nuk përcaktohet nga sa shpesh biem dakort për nga mënyra se si nuk biem dakort.

Tjetër është të mos biesh dakort duke ushqyer me bonsens e frymë kontruktive ndërveprimin, tjetër të mos biesh dakort duke u kapur për flokësh.

