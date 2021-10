“Pa patronazhistët, ne do të ishim foltore”, Rama: Kontributi i tyre na dha 74 mandate, rastet e cituara në raportin e KE të…

Kryeministri Edi Rama foli për patronazhistët, gjatë konferencës me ambasadorin e BE, Luigi Soreca. I pyetur nga gazetarët nëse është krenar për patronazhistët dhe nëse do të vijojë t’i përdorë në zgjedhjet e radhës, kreu i qeverisë u shpreh se nuk ka parti në botë që nuk përdor patronazhistë.





Ai u shpreh se është edhe më shumë krenar për patronazhistët, se ç’ishte para zgjedhjeve, ndërsa shtoi se kontributi i tyre ishte i pakrahasueshëm, që PS të merrte 74 mandate në zgjedhjet e 25 prillit.

“Nuk ka parti politike pa patronazhistë, kudo në botë. Mund të kenë emra të ndryshëm, por patronazhimi është infrastruktura e një partie që hyn për të fituar zgjedhjet. Unë jo vetëm jam krenar, por jam edhe më shumë krenar për ta se para zgjedhjeve. Pa ta ne nuk do të ishim një makineri e pathyeshme, por do të ishim një foltore. Ndërkohë që raporti flet për pretendime që po hetohen, jo për patronazhistë, apo socialistë. Nuk ka pasur asnjë problem në dëme personale.

Kur flet për kartë identiteti, flet për një kartë që mban brenda të dhëna sensitive për personin, shëndetësore, financiare, sociale. Karta jonë është një targë, që s’ka brenda asgjë. Pra, nuk do të thotë asgjë nga pikëpamja e dëmeve sensitive. Të dhënat kanë qenë në internet prej vitesh. Ato nuk janë të vlefshme dhe nuk kanë asnjë lloj peshe dhe nuk duhen në punën e patronazhizmit. Për këtë arsye, ne nuk kemi pasur në bazën tonë të të dhënave këto elementë, por le të hetohen deri në fund. Që ta mbyll jam shumë krenar për patronazhistët, edhe më krenar se ç’isha para zgjedhjeve. Do të kishim marrë 77 mandate, nëse shumë nga ata që votuan nuk do të kishin ngatërruar numrin e deputetit me numrat e partive të tjera. Në këtë aspekt kontributi i patronazhistëve është i pakrahasueshëm”, u shpreh Rama.